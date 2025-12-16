18 حجم الخط

لا يكتفي البنك المركزي برصد أرقام الدين الخارجي فقط في تقريره وإنما يتناول معلومات تفصيلية تتعلق به مثل نسبة هذا الدين إلى الناتج القومي، ونسبة تغطية قيمة الصادرات للدين، وأقساط وفوائد الدين السنوية، ومنها أيضا نصيب كل مواطن من هذا الدين.. وطبقا لأحدث تقرير للبنك بلغ نصيب كل مواطن هذا العام نحو 800 دولار.



وقد خرج علينا من يطالب كل مواطن في مصر بدفع نصيبه من الديون لحل مشكلتها تماما مع البلاد.. وهذا تبسيط مخل جدا لمشكلة الدين الخارجي في الاقتصاد، لأن معظم المواطنين المصريين ليسوا من حائزي الدولار وسداد الديون الخارجية يتم بالنقد الأجنبي..

كما أن نسبة كبيرة من المواطنين المصريين ليس في مقدورهم سداد هذا المبلغ أو حتى نصفه، لأنهم من أصحاب الدخول المحدودة طبقا لتقديرات البنك الدولي.



وفوق ذلك فإن هذا الاقتراح القديم الذي يعود إلى نهاية الثمانينات من القرن الماضي، والمتجدد يمثل استفزازا للمواطنين المصريين الذين يرون أنهم ليسوا مسئولين عن زيادة الدين الخارجي، إنما المسئولون هم الذين اقترضوا والجهات التي اقترضت وهى غير قادرة على سداد أعباء هذه القروض من أقساط وفوائد!

يا سادة كفى استفزازا للناس الذين أرهقهم التضخم والغلاء، الذى مازالوا يعانون منه منذ ثلاث سنوات، والذين يجدون صعوبة بسببه في الوفاء باحتياجاتهم الاساسية وفى مقدمتها الغذاء.. لقد جربنا من قبل جمع التبرعات لسداد ديون مصر وأخفقت تجربتنا لأن الأغنياء لم يستجيبوا للدعوة قبل الفقراء!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.