مقالات مختارة

800 دولار!

لا يكتفي البنك المركزي برصد أرقام الدين الخارجي فقط في تقريره وإنما يتناول معلومات تفصيلية تتعلق به مثل نسبة هذا الدين إلى الناتج القومي، ونسبة تغطية قيمة الصادرات للدين، وأقساط وفوائد الدين السنوية، ومنها أيضا نصيب كل مواطن من هذا الدين.. وطبقا لأحدث تقرير للبنك بلغ نصيب كل مواطن هذا العام نحو 800 دولار. 


وقد خرج علينا من يطالب كل مواطن في مصر بدفع نصيبه من الديون لحل مشكلتها تماما مع البلاد.. وهذا تبسيط مخل جدا لمشكلة الدين الخارجي في الاقتصاد، لأن معظم المواطنين المصريين ليسوا من حائزي الدولار وسداد الديون الخارجية يتم بالنقد الأجنبي.. 

كما أن نسبة كبيرة من المواطنين المصريين ليس في مقدورهم سداد هذا المبلغ أو حتى نصفه، لأنهم من أصحاب الدخول المحدودة طبقا لتقديرات البنك الدولي.

 
وفوق ذلك فإن هذا الاقتراح القديم الذي يعود إلى نهاية الثمانينات من القرن الماضي، والمتجدد يمثل استفزازا للمواطنين المصريين الذين يرون أنهم ليسوا مسئولين عن زيادة الدين الخارجي، إنما المسئولون هم الذين اقترضوا والجهات التي اقترضت وهى غير قادرة على سداد أعباء هذه القروض من أقساط وفوائد!

طالع العام الجديد

شفايف كارولين!

يا سادة كفى استفزازا للناس الذين أرهقهم التضخم والغلاء، الذى مازالوا يعانون منه منذ ثلاث سنوات، والذين يجدون صعوبة بسببه في الوفاء باحتياجاتهم الاساسية وفى مقدمتها الغذاء.. لقد جربنا من قبل جمع التبرعات لسداد ديون مصر وأخفقت تجربتنا لأن الأغنياء لم يستجيبوا للدعوة قبل الفقراء!  

