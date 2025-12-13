18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية: أمريكا سترد إذا هوجمت القوات الأمريكية مجددا.

وتابع ترامب: فقدنا 3 مواطنين عظماء في كمين بسوريا وسنرد على تنظيم الدولة.

وأعلنت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم السبت، عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني أمريكي، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، إثر هجوم استهدفهم قرب تدمر وسط سوريا.

وذكر البنتاجون أن الهجوم على الجنود الأمريكيين في تدمر وقع أثناء لقائهم قيادات محلية في المنطقة.

كمين يستهدف دورية أمريكية سورية مشتركة

وفي هذا الصدد، دان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا "بشدة الكمين الإرهابي الجبان الذي استهدف دورية أمريكية سورية مشتركة".

وزير الحرب يتعهد بالرد وملاحقة المنفذين

وفي رد فعل رسمي سريع، أكد وزير الحرب الأمريكي القضاء على "الإرهابي الذي نفذ الهجوم وسط سوريا على يد قوات شريكة".

وتوعد الوزير بشدة من يستهدف القوات الأمريكية، قائلا: "ليعلم من يستهدف الأمريكيين في أي مكان في العالم أننا سنطارده ونقتله دون رحمة".

من جانبها، كانت شبكة "فوكس نيوز" قد نقلت عن مسؤول أمريكي تأكيده وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية بعد تعرضهم لكمين، مشيرا إلى أن بعض الإصابات كانت خطيرة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول عسكري أمريكي تأكيده أن "الوضع خطير بعد حادث إصابة عدد من قواتنا وسط سوريا".

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" مقتل اثنين من أفراد الجيش الأمريكي ومدني أمريكي "مترجم" وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، جراء كمين مسلح نفذ من قبل مسلح منفرد ينتمي إلى تنظيم داعش وسط سوريا.

وأكدت سنتكوم، في بيان تفصيلي صدر اليوم السبت، أن القوات الأمريكية اشتبكت مع المسلح الذي نفذ الكمين وقتلته في موقع الحادثة قرب تدمر.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها القيادة الأمريكية هوية منفذ الكمين بوضوح، وتصفه بأنه جزء من تنظيم داعش.

