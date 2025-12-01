البنتاجون يوافق على صفقة عسكرية لصالح السعودية بقيمة 500 مليون دولار

18 حجم الخط

أعلن البنتاجون، أن وزارة الخارجية الأمريكية صادقت على صفقة عسكرية محتملة مع المملكة العربية السعودية، تتضمن معدات تدريب وأنظمة مساندة بقيمة تقديرية تبلغ 500 مليون دولار، في إطار تعزيز قدرات القوات السعودية وتطوير برامجها التدريبية.

مضمون الصفقة المقترحة بين السعودية والولايات المتحدة

تشمل الصفقة مجموعة واسعة من الأنظمة والمعدات الخاصة بالتدريب العسكري، إضافة إلى خدمات الدعم الفني واللوجستي، والمواد المرتبطة ببرامج التطوير والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة القوات المسلحة السعودية وتحسين جاهزيتها التشغيلية.

تعزيز الشراكة الدفاعية الأمريكية-السعودية

وأكد البنتاجون، أن الصفقة تأتي ضمن العلاقات الدفاعية المتنامية بين واشنطن والرياض، مشيرًا إلى أن الهدف منها دعم السعودية في جهودها لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية وتعزيز قدراتها الدفاعية.

لا تأثير على التوازن العسكري بعد الصفقة الأمريكية للسعودية

وأضاف البيان أن الصفقة المحتملة بين الولايات المتحدة والسعودية لن تغيّر ميزان القوة العسكري في المنطقة، باعتبارها جزءًا من التعاون الدفاعي المستمر بين البلدين.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال استضافته ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لعشاء رسمي في البيت الأبيض، أن السعودية تم تصنيفها كـ حليف رئيسي للولايات المتحدة خارج الناتو.



وقال ترامب: "يسعدني أن أعلن أننا نرفع مستوى التعاون العسكري إلى آفاق أعلى من خلال تصنيف السعودية رسميًا كحليف رئيسي خارج الناتو، وهو أمر مهم جدًا بالنسبة لهم".



وأضاف ترامب مخاطبًا الصحفيين: "وأقول لكم الآن لأول مرة، لأنهم أرادوا الاحتفاظ ببعض السرية لليلة اليوم"، في إشارة إلى هذا التصنيف الذي لم يمنح سوى 19 دولة أخرى سابقًا.

