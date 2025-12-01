الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البنتاجون يوافق على صفقة عسكرية لصالح السعودية بقيمة 500 مليون دولار

ترامب خلال استقبال
ترامب خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان، فيتو
18 حجم الخط

أعلن البنتاجون، أن وزارة الخارجية الأمريكية صادقت على صفقة عسكرية محتملة مع المملكة العربية السعودية، تتضمن معدات تدريب وأنظمة مساندة بقيمة تقديرية تبلغ 500 مليون دولار، في إطار تعزيز قدرات القوات السعودية وتطوير برامجها التدريبية.

 

مضمون الصفقة المقترحة بين السعودية والولايات المتحدة

تشمل الصفقة مجموعة واسعة من الأنظمة والمعدات الخاصة بالتدريب العسكري، إضافة إلى خدمات الدعم الفني واللوجستي، والمواد المرتبطة ببرامج التطوير والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة القوات المسلحة السعودية وتحسين جاهزيتها التشغيلية.

 

تعزيز الشراكة الدفاعية الأمريكية-السعودية

وأكد البنتاجون، أن الصفقة تأتي ضمن العلاقات الدفاعية المتنامية بين واشنطن والرياض، مشيرًا إلى أن الهدف منها دعم السعودية في جهودها لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية وتعزيز قدراتها الدفاعية.

لا تأثير على التوازن العسكري بعد الصفقة الأمريكية للسعودية

وأضاف البيان أن الصفقة المحتملة بين الولايات المتحدة والسعودية لن تغيّر ميزان القوة العسكري في المنطقة، باعتبارها جزءًا من التعاون الدفاعي المستمر بين البلدين.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال استضافته ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لعشاء رسمي في البيت الأبيض، أن السعودية تم تصنيفها كـ حليف رئيسي للولايات المتحدة خارج الناتو.


وقال ترامب: "يسعدني أن أعلن أننا نرفع مستوى التعاون العسكري إلى آفاق أعلى من خلال تصنيف السعودية رسميًا كحليف رئيسي خارج الناتو، وهو أمر مهم جدًا بالنسبة لهم".


وأضاف ترامب مخاطبًا الصحفيين: "وأقول لكم الآن لأول مرة، لأنهم أرادوا الاحتفاظ ببعض السرية لليلة اليوم"، في إشارة إلى هذا التصنيف الذي لم يمنح سوى 19 دولة أخرى سابقًا.

txt

وزير الدفاع الباكستاني: إتاحة برنامجنا النووي أمام السعودية في حالة الضرورة

txt

ترامب يعلن تصنيف السعودية رسميا حليفا رئيسيا خارج حلف الناتو

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنتاجون السعودية الولايات المتحدة الخارجية الأمريكية الرياض الصفقة الأمريكية للسعودية

مواد متعلقة

ترامب يعلن تصنيف السعودية رسميا حليفا رئيسيا خارج حلف الناتو

محمد بن سلمان: نزيد استثماراتنا في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار

ترامب: سيكون هناك إمكانية لإبرام صفقة نووية مدنية مع السعودية

ترامب: عقدت اجتماعا رائعا مع الأمير محمد بن سلمان

الأكثر قراءة

الدوري الإيطالي، كريمونيسي يتقدم على بولونيا 2-1 في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

أمطار ورياح وسحب منخفضة، حالة الطقس غدا الثلاثاء

حلمي طولان يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام الكويت في كأس العرب

تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

تفاصيل طرح شقق مدينتي ضمن مبادرة بيتك في مصر

تعرف على نقاط صلاح، كاف يعلن نتائج تصويت أفضل لاعب في أفريقيا

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الامتحان في المنام وعلاقته بعدم القدرة على حل المشكلات

الإفتاء توضح مدى صحة حج المرأة أثناء فترة العدة

هل يجوز الدعاء على النفس بالموت بعد فقدان الأبناء؟ أمين الفتوى يكشف مخالفة شرعية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads