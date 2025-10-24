الجمعة 24 أكتوبر 2025
البنتاجون: إرسال حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى القيادة الجنوبية لمواجهة المنظمات الإجرامية

جيرالد فورد، فيتو
جيرالد فورد، فيتو

أعلن (البنتاجون) الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، عن إرسال حاملة الطائرات جيرالد فورد لمنطقة القيادة الجنوبية لمواجهة المنظمات الإجرامية وإرهاب المخدرات.

بدوره، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، أمس الخميس: سنتعامل مع عصابات المخدرات كما تعاملنا مع تنظيم القاعدة.

مخدرات في المحيط الهادئ

وأفادت وكالة «رويترز» الأربعاء، باستهداف الجيش الأمريكي قاربا يشتبه بأنه يحمل مخدرات في المحيط الهادئ.

غارة مميتة بشرق المحيط الهادئ على سفينة لمنظمة إرهابية تمارس الاتجار بالمخدرات

وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث: "نفذنا غارة مميتة بشرق المحيط الهادئ على سفينة لمنظمة إرهابية تمارس الاتجار بالمخدرات.. الغارة نفذت في المياه الدولية وقتل فيها إرهابيان يهربان المخدرات ولم يصب أي من جنودنا".

عصابات المخدرات تشن حربا على حدودنا مثل الحرب التي شنتها القاعدة على بلدنا

وتابع وزير الحرب الأمريكي: "إرهابيو المخدرات الذين يريدون جلب السم إلى شواطئنا لن يجدوا ملاذا آمنا في منطقتنا.. عصابات المخدرات تشن حربا على حدودنا مثل الحرب التي شنتها القاعدة على بلدنا".

البنتاجون جيرالد فورد تنظيم القاعدة وزير الحرب الأمريكي هيجسيث الجيش الأمريكي

