ترامب عن إنشاء منطقة اقتصادية حرة في دونباس: الكثيرون يريدون نجاحها

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه واثق من أن فكرة إنشاء "منطقة اقتصادية حرة" في دونباس ستنجح، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل هذه الخطة.

 

مقترح ترامب بشأن دونباس 

 وأضاف  ترامب متحدثا في البيت الأبيض  في معرض رده على سؤال عن الصيغة المحتملة للمنطقة الاقتصادية الحرة التي تقترح الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا إنشاءها في دونباس: "لا أريد الخوض في ذلك الآن. إنه وضع معقد للغاية، لكنه (هذا المشروع) سينجح. ويريد الكثير من الناس أن يروا نجاحه. كل ما أريده هو وقف مصرع 25 ألف شخص شهريا".

 

أبرز نقاط الخلاف في خطة السلام الأمريكية 

وتعتبر قضية دونباس أبرز نقطة خلاف في خطة السلام الأمريكية، وقد اقترحت واشنطن إنشاء منطقة اقتصادية حرة منزوعة السلاح هناك كحل وسط في ظل إصرار روسيا على السيطرة على المنطقة كاملة ضمن أي اتفاق سلام، ورفض كييف لهذا المطلب.

وحسب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فإن فريق ترامب المفاوض كان غامضا في تحديد تفاصيل من سيسيطر على الأمن بموجب الاقتراح الأمريكي للمنطقة.

وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف  أن "كل أراضي دونباس هي جزء من روسيا"، رافضا بشدة الفكرة التي طرحها زيلينسكي لإجراء استفتاء إقليمي في المنطقة لتحديد مصيرها المستقبلي.

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر أن موسكو كانت قد اقترحت على أوكرانيا سحب قواتها من دونباس وإنهاء الصراع في عام 2022، إلا أن أوكرانيا رفضت ذلك مصرّة على القتال "حتى النهاية"

