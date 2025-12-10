الكونجرس يضغط على البنتاجون لنشر فيديو ضربة قارب المخدرات

18 حجم الخط

يواجه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ضغوطًا متزايدة من كبار المشرعين في الكونجرس، بعد إعلانه أنه لا يزال يدرس ما إذا كان سيُفرج عن التسجيل الكامل لضربة عسكرية استهدفت قاربًا في البحر الكاريبي يُشتبه بأنه يحمل مخدرات، وأدّت إلى مقتل شخصين كانا ناجيين ويتمسكان بحطام القارب عقب الضربة الأولى.

وكشف هيجسيث عن توجهه هذا خلال إحاطة سرية قدمها في الكونجرس أمس الثلاثاء، وشارك فيها كل من وزير الخارجية ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، وذلك وسط حالة من التوتر السياسي بشأن الشفافية والرقابة على العمليات العسكرية الأمريكية، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وخلال الجلسة المغلقة داخل غرفة المعلومات الحساسة في مبنى الكابيتول، سأل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر هيجسيث عمّا إذا كان سيسمح لجميع أعضاء الكونجرس بالاطلاع على الفيديو الكامل للضربة التي وقعت في سبتمبر الماضي.

لكن بحسب شومر، جاء رد هيجسيث مقتضبًا، إذ قال "علينا أن ندرس الأمر".

فيما وصف شومر الإحاطة بأنها "غير مُرضية للغاية"، وقال إن الديمقراطيين والجمهوريين "لديهم الحق في رؤية الفيديو، ويريدون رؤيته، وينبغي لهم ذلك".

وتزايد الجدل حول تلك القضية بعدما أفادت تقارير بأن الضربة الثانية، التي قتلت الناجيين، ربما خرقت القوانين التي تنظّم استخدام القوة المميتة من قبل الجيش الأمريكي.

فيما رأى خبراء قانونيون أن مهاجمة أشخاص لم يعودوا يشكّلون تهديدًا فوريًا يثير إشكالات قانونية خطيرة قد تستوجب تحقيقًا شاملًا.

كما أبدى عدد متزايد داخل الكونجرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، امتعاضهم من بطء تدفق المعلومات من وزارة الدفاع بشأن الحملة العسكرية برمّتها، وبخاصة الهجوم الأخير.

الكونجرس يستعيد دوره الرقابي

وأكد مشرعون من الحزبين أن الحادثة تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام البنتاغون بالشفافية.

وقال بعضهم إن الأشهر الماضية شهدت "شحًا كبيرًا" في المعلومات المتاحة للجان الرقابة، ما دفعهم للمطالبة بإجراء مراجعة كاملة للعمليات العسكرية ذات الصلة.

ويسعى المشرعون للحصول على الفيديو الكامل من كاميرات الطائرات أو السفن المشاركة، إضافة إلى تقييم قانوني رسمي من وزارة الدفاع، وكذلك جدول زمني واضح للقرارات التي سبقت الضربة وتلتها، مع معلومات وافية عن قواعد الاشتباك المستخدمة.

