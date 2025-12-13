السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البنتاجون: مقتل جنديين أمريكيين ومترجم في هجوم وسط سوريا

قوات أمريكية في سوريا،فيتو
قوات أمريكية في سوريا،فيتو
18 حجم الخط

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم السبت، عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني أمريكي، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، إثر هجوم استهدفهم قرب تدمر وسط سوريا.

وذكر البنتاجون أن الهجوم على الجنود الأمريكيين في تدمر وقع أثناء لقائهم قيادات محلية في المنطقة.

كمين يستهدف دورية أمريكية سورية مشتركة

وفي هذا الصدد، دان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا "بشدة الكمين الإرهابي الجبان الذي استهدف دورية أمريكية سورية مشتركة".

وزير الحرب يتعهد بالرد وملاحقة المنفذين

وفي رد فعل رسمي سريع، أكد وزير الحرب الأمريكي القضاء على "الإرهابي الذي نفذ الهجوم وسط سوريا على يد قوات شريكة".

وتوعد الوزير بشدة من يستهدف القوات الأمريكية، قائلا: "ليعلم من يستهدف الأمريكيين في أي مكان في العالم أننا سنطارده ونقتله دون رحمة".

من جانبها، كانت شبكة "فوكس نيوز" قد نقلت عن مسؤول أمريكي تأكيده وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية بعد تعرضهم لكمين، مشيرا إلى أن بعض الإصابات كانت خطيرة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول عسكري أمريكي تأكيده أن "الوضع خطير بعد حادث إصابة عدد من قواتنا وسط سوريا".

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" مقتل اثنين من أفراد الجيش الأمريكي ومدني أمريكي "مترجم" وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، جراء كمين مسلح نفذ من قبل مسلح منفرد ينتمي إلى تنظيم داعش وسط سوريا.

وأكدت سنتكوم، في بيان تفصيلي صدر اليوم السبت، أن القوات الأمريكية اشتبكت مع المسلح الذي نفذ الكمين وقتلته في موقع الحادثة قرب تدمر.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها القيادة الأمريكية هوية منفذ الكمين بوضوح، وتصفه بأنه جزء من تنظيم داعش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القوات الأمريكية المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا المبعوث الأمريكي سوريا وزارة الحرب الأمريكية البنتاجون وزير الحرب الأمريكي

مواد متعلقة

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم

أمريكا تنحاز مجددا لإسرائيل وترفض قرار الأمم المتحدة بشأن قطاع غزة

رويترز: أمريكا تسعى لنشر قوات دولية في غزة مطلع يناير المقبل

إعلام سوري: أصوات انفجارات في منطقة المزة بدمشق

الأكثر قراءة

تشيلسي يفوز على إيفرتون 0/2 ويقتحم المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

29 طعنًا على نتائج انتخابات النواب 2025 في الـ 19 دائرة الملغاة بالجولة الأولى

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ميتز في الدوري الفرنسي

الطقس الآن، غطاء سحابي على أغلب الأنحاء وهذه درجة الحرارة بالقاهرة

أشرف زكي يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ عبلة كامل وحقيقة دخولها المستشفى (فيديو)

تشيلسي يتقدم على إيفرتون 0/2 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته برسالة تحذير للابتعاد عن أصدقاء السوء

بمشاركة محمد صلاح، ليفربول يتقدم على برايتون 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية لزيادة البركة في الزواج منذ البداية

من صفات الجلال والعظمة، الإفتاء توضح مفهوم البقاء واتصاف الله به

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته برسالة تحذير للابتعاد عن أصدقاء السوء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads