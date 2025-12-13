ترامب يطالب باستعادة قاعدة باجرام، وطالبان تخدع المراقبة الجوية بالمجسمات

18 حجم الخط

كشفت صور أقمار صناعية وتحليلات استخباراتية مفتوحة المصدر أن استخدام طالبان للقواعد الجوية التي ورثتها بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021 لا يزال محدودًا.

ترامب يطالب باستعادة قاعدة باجرام

وذلك رغم مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستعادة قاعدة باجرام الجوية، التي وصفها بأنها “إحدى أكبر القواعد الجوية في العالم”.

ووفقًا لتحليل أجرته صحيفة “واشنطن بوست” بالتعاون مع خبراء في تتبع النزاعات المسلحة، فإن طالبان أعادت ترتيب منشآت قاعدة باجرام عبر نقل حاويات شحن وبناء جدران جديدة لعزل القاعدة عن الرؤية الخارجية، دون مؤشرات واضحة على نشاط عسكري واسع خلال السنوات الأربع الماضية.

وكان مطار باجرام في السابق يعج بالطائرات الحربية الأمريكية والأفغانية، إلا أن الصور الحديثة تُظهر طائرات مرسومة مباشرة على أرض المدرج، يُعتقد أنها مجسمات تمويهية صُممت لخداع المراقبة الجوية.

وقال ويليام جود هيند، المحلل الجغرافي في مشروع “Contested Ground”، إن هذه الرسومات “لم تتحرك منذ انسحاب القوات الأمريكية، ما يشير إلى غياب فعلي للطائرات العسكرية”.

وأفادت هيئة المفتش العام الأمريكي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان في تقرير عام 2023 بأن القوات الأمريكية تركت أكثر من 7 مليارات دولار من المعدات العسكرية لدى الجيش الوطني الأفغاني.

شمل ذلك أكثر من ربع مليون بندقية، وهو عدد يكفي لتسليح كامل قوات مشاة البحرية الأمريكية، ونحو 18 ألف نظارة رؤية ليلية، وهو ما يكفي لتجهيز الفرقة 82 المحمولة جوًا في الجيش الأمريكي.

استخدامات قاعدة باجرام

في البداية، سعت طالبان لاستخدام قاعدة باجرام لأغراض عسكرية ومدنية، مع إعلان نيتها تحويلها إلى منطقة اقتصادية خاصة. غير أن وزارة الصناعة والتجارة التابعة لطالبان أقرت، لأول مرة علنًا، بإلغاء هذه الخطط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.