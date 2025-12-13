شاهندة المغربي تشارك في معسكر المحكمات المرشحات لكأس العالم للسيدات

18 حجم الخط

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الحكمة الدولية المصرية شاهندة المغربى للمشاركة في معسكر المحكمات المرشحات لإدارة مباريات كأس العالم للسيدات في البرازيل خلال الفترة من 24 يونيو إلى 25 يوليو 2027.

يقام معسكر المحكمات في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة 9 حتى 13 فبراير 2026.

يذكر أن شاهندة المغربي أدارت مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا ببطولة كأس العالم للشابات التي أقيمت في كولومبيا سبتمبر 2024.

شاهندة المغربي تشارك في إدارة مباريات أمم أفريقيا للشباب

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، الحكمة الدولية شاهندة المغربي “حكم ساحة” والمساعدة الدولية يارا عاطف، ضمن قائمة الحكام الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة، التي تقام في مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.

أوسكار رويز يجتمع بحكام الدوري الممتاز

عقد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، اجتماعًا في وقت سابق مع عدد من الحكام بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لمراجعة وتقييم بعض الحالات التحكيمية التي شهدتها المباريات التي أداروها خلال الأيام الماضية.

وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا لعدد من القرارات التحكيمية عبر تحليل الفيديو، استعدادًا للمباريات المقبلة، وذلك في إطار حرص اللجنة على رفع الكفاءة الفنية وتطوير أداء الحكام.

حضر اللقاء كل من وجيه أحمد، وعزب حجاج، بالإضافة إلى محمد الحنفي عضو اللجنة الفنية.

