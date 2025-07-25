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رياضة

شاهندة المغربي تدير مباراة المركز الثالث بأمم إفريقيا للسيدات

شاهندة المغربي
شاهندة المغربي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) إسناد مباراة غانا وجنوب أفريقيا، لتحديد المركز الثالث ببطولة أمم إفريقيا للسيدات، إلى الحكمة المصرية شاهندة المغربي.

وكشف الكاف عبر صفحته الرسمية على موقع "X"، أن  شاهندة المغربي ستكون حكم الساحة في مباراة غانا وجنوب إفريقيا، بينما تتواجد يارا عاطف، مساعد أول معها من خارج الخطوط.
 

بينما التونسية هدى أفيني مساعد ثاني، ومواطنتها دورصاف جانواتي حكمًا رابعًا، في حين يتواجد الجزائر بن براهيم لحلو في تقنية الفار، ويساعده الجابوني بيير أتشو والكاميرونية كارين فومو.

وتقام مباراة غانا وجنوب إفريقيا، الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب العربي الزاولي.

وكانت منتخب غانا قد خسر أمام المغرب بركلات الجزاء، بينما جنوب أفريقيا سقطت أمام نيجيريا (1-2).

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كاف الحكم شاهندة المغربي أمم أفريقيا للسيدات

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