شاهندة المغربي حكما للقاء الزمالك ومسار في دوري الكرة النسائية

الكرة النسائية، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباراة الزمالك أمام مسار في الجولة الثانية بدوري الكرة النسائية.

طاقم حكام مباراة مسار والزمالك

مباراة مسار أمام الزمالك في دوري الكرة النسائية، تديرها شاهنده المغربي حكم ساحة ويعاونها كل من؛ يارا عاطف “مساعد أول” وياسمين محمود “مساعد ثان” ونورهان بدر “حكم رابع”.

دوري الكرة النسائية يتفوق على دوري الرجال

تفوق الدوري الممتاز للكرة النسائية على نظيره الرجالي في عدد الأهداف في الجولة الافتتاحية موسم 2025-2026.

ورغم وجود عدد 16 فريقا فقط في الدوري الممتاز للكرة النسائية مقارنة بعدد 21 فريقا بدوري الرجال وإقامة 8 مباريات بالكرة النسائية مقابل 10 لقاءات للرجال بالجولة الأولى، إلا أن دوري الكرة النسائية شهد إحراز 29 هدفا مقابل 15 هدفا فقط بالدوري الممتاز للرجال.

نتائج الجولة الأولى من الدوري الممتاز للكرة النسائية

رع 1-3 مسار

بالم هيلز 0-3 الأهلي

وادي دجلة 6-2 المقاولون العرب

الزمالك 0-0 إس أي كا إف سي

اتحاد بسيون 0-3 البنك الأهلي

بيراميدز 1-0 الطيران

إنبي 0-5 زد

مودرن سبورت 4-1 المصري

نتائج الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري للرجال

وادي دجلة 0-0 بيراميدز

سيراميكا كليوباترا 0-2 الزمالك

المصري 3-1 الاتحاد

المقاولون 0-2 زد

سموحة 1-1 الجيش

الاسماعيلي 0-0 بتروجيت

مودرن سبورت 2-2 الأهلي

كهرباء الإسماعيلية 0-1 الجونة

فاركو 0-0 إنبي

البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة

حرس الحدود راحة

