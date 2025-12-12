الجمعة 12 ديسمبر 2025
رياضة

كاف: وضع كاميرات بين الجماهير لأول مرة لنقل تفاعلاتهم بأمم إفريقيا

جماهير أمم افريقيا،
جماهير أمم افريقيا، فيتو
أمم إفريقيا 2025، كشف فيرون موسينجو أومبا، السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أنه سيتم لأول مرة تخصيص 40 كاميرا في كل ملعب لنقل مباريات كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

الاستعانة بالكاميرا العنكبوتية في أمم افريقيا 2025 

وأكد موسينجو في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة، أن كل ملعب من ملاعب بطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، يتوفر فيه الكاميرا العنكبتونية “سبايدر”، كما يتم لأول مرة تركيب كاميرات وسط الجماهير لنقل تفاعلاتهم خلال المباريات، وهي التقنية التي بدأت تعتمدها الدوريات الأوربية مؤخرًا مثل الدوري الإسباني والإنجليزي.

فيرون موسينجو أومبا، فيتو
فيرون موسينجو أومبا، فيتو

50 منطقة للمشجعين ببطولة أمم افريقيا

من جهة أخرى، كشف فيرون موسينجو أومبا، أنه تم إحداث 50 منطقة للمشجعين fan zones بمختلف مناطق المملكة، وهو رقم غير مسبوق.

موسينغو، ذكر أن جميع مباريات منتخب المغرب ستلعب مدرجات مكتملة، وهو ما دفع إلى إقامة أكبر عدد من مناطق المشجعين لإتاحة الفرصة للجميع لمتابعة المباريات.

السكرتير العام للكاف، تطرق أيضا إلى بطاقة المشجع، حيث كشف أنه تم بلوغ مليون FAN ID التي تم إصدارها حتى الآن يشير إلى الإقبال الجماهيري غير المسبوق على حضور مباريات أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ووصف موسينجو نسخة المغرب بأنه احتفال كبير وبطولة كسرت جميع الأرقام القياسية.

موعد انطلاق بطولة أمم إفريقيا بالمغرب

وتنطلق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في ضيافة المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

