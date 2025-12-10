الأربعاء 10 ديسمبر 2025
ضبط نصف طن لانشون غير مطابق للمواصفات في القليوبية

ضبط نصف طن لانشون
ضبط نصف طن لانشون غير صالح بالقليوبية،فيتو
شنت مديرية الشئون الصحية بـالقليوبية حملة تمشيطية على عدد من المحال العامة ومخازن المواد الغذائية بمدينة بنها، في إطار حرص المديرية على إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من وصول غذاء آمن وصالح للاستهلاك الآدمي للمواطنين.

 

جاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي, وبمتابعة الدكتور بكري سعيد مدير الإدارة الصحية بـبنها.

وأسفرت الحملة عن ضبط نصف طن لانشون بقري داخل أحد مخازن المواد الغذائية، حيث أفادت التقارير المعملية بعدم مطابقته للمواصفات القياسية واحتوائه على مواد حافظة غير مصرح بإضافتها، وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شملت نتائج الحملة تحرير محضر لعدم استيفاء المخزن للاشتراطات الصحيةتحرير محضر لعدم حمل المسؤول شهادة صحية التوصية بغلق المخزن لوجود خطر داهم على الصحة العامة يستدعي وقف النشاط لحين إزالة أسباب الخطر واستيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة.

حملات بالقليوبية لضبط السلع الغذائية 
وجاء تنفيذ الحملة بالتنسيق مع كل من الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية،  محمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، والأستاذ بيشوي نسيم مراقب الأغذية بالمديرية، وبمشاركة مكتب أغذية بنها.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمنشآت الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

 

