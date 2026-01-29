من الهاتف المحمول، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير

18 حجم الخط

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لبدء تحصيل فواتير الكهرباء لشهر فبراير والتي يتم تحصيلها عن استهلاك شهر يناير.

جاء ذلك وسط تحذيرات من تأخر دفع الفواتير، خاصة أن التأخر في دفع الفواتير لأكثر من 30 يوما سيؤدي إلى تطبيق الغرامة الفورية على التأخر في دفع الفواتير المقررة بـ7%.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط من خلال الدخول مع الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات.

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر فبراير من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

اختيار قسم الخدمات.

الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

الضغط على كلمة استعلام.

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن منظومة تحصيل العدادات موحدة على كافة العدادات سواء كانت عدادات ميكانيكىة قديمة أو عدادات مسبوقة الدفع.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطتها لوقف نزيف سرقة التيار الكهربائي وارتفاع نسبة الفقد الفني على الشبكة الموحدة للكهرباء، وذلك في إطار وزارة الكهرباء لتحصيل المبالغ المستحقة لتكلفة الإنتاج.

أبرز الطرق والحيل الجديدة لسرقة التيار الكهربائي

وعددت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أبرز الحيل التي تم اكتشافها للحصول على التيار الكهربائي بطرق غير قانونية وأبرزها:

التلاعب بمكونات العداد يقوم بعض المشتركين بفتح العداد مسبق الدفع والتلاعب بمكوناته الداخلية لتعطيل الدوائر المسؤولة عن تسجيل استهلاك الكهرباء بهدف تقليل استهلاك التيار

تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد، لتقليل كمية الكهرباء المسجلة وخفض الفاتورة

إتلاف البوردة الإلكترونية بالعدادات بهدف تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء

استخدام جهاز تحكم عن بعد الريموت كنترول لإيقاف العداد عن العمل لتشغيل وقف توصيل التيار.

تركيب سكينة كهربائية مخفية خارج العداد لتغيير توصيل الكهرباء.

