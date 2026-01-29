الخميس 29 يناير 2026
اقتراح من أردوغان بشأن إيران، وترامب يرحب

بزشكيان وأردوغان
بزشكيان وأردوغان وترامب، فيتو
كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقترح عقد اجتماع ثلاثي يشارك فيه كل من “نظيره الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان”، في محاولة للتوسط وخفض التصعيد بين الطرفين.

معالجة القضية عبر القنوات الدبلوماسية

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن "الموضوع الرئيسي للنقاش الأخير الذي جمع هاتفيا أردوغان وترامب كان هو إيران".

وأضافت: "أكد أردوغان مجددا على وجهة نظر أنقرة، مقترحا معالجة القضية عبر القنوات الدبلوماسية".

وأوضحت أن أردوغان دعا إلى اجتماع ثلاثي رفيع المستوى، يضم تركيا، ويجمع الأطراف المعنية - الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أنه "يجري النظر في عقد محادثات عبر الهاتف".

"ترامب تجاوب بشكل إيجابي مع مقترح أردوغان

وأبرزت الصحيفة، نقلا عن مصادر، أن "ترامب تجاوب بشكل إيجابي مع مقترح أردوغان".

ويزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تركيا غدا الجمعة، بعدما طرحت أنقرة التوسط بين طهران وواشنطن في ظل تهديد الولايات المتحدة بشنّ ضربة عسكرية على الجمهورية الإيرانية، بحسب ما أفاد مصدر في الخارجية التركية.

مخاطر التدخل العسكري ضد إيران على المنطقة والعالم

وقال المصدر، اليوم الخميس: إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "سيجدد معارضة تركيا لأي تدخل عسكري ضد إيران، مشددا على مخاطر خطوة من هذا النوع على المنطقة والعالم"، وسيؤكد أن "تركيا مستعدة للمساهمة في التوصل الى حل التوترات الراهنة عبر الحوار".

