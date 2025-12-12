الأهلي يفوز على سي إن إس إس الكونغولي ويتأهل لنصف نهائي إفريقيا لسيدات السلة

18 حجم الخط

تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي لنصف نهائي بطولة إفريقيا، التي يستضيفها الأهلي، بعد الفوز مساء اليوم على سي إن إس إس الكونغولي بنتيجة 98-55 ضمن منافسات الدور ربع نهائي البطولة.

مباراة سيدات سلة الأهلي وCNSS الكونغولي

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 30-21، وفي الفترة الثانية واصل الفريق تقدمه بنتيجة 45-41، وتقدم الفريق في الفترة الثالثة بنتيجة 69-51، وانتهت الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 98-55.

وضمت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كلًّا من:‏ «دينا عمرو- رضوى محمد - رنيم الجداوي- ميرال أشرف- ثريا محمد- نادين سلعاوي- يارا أسامة- هاجر عامر- ديليسا واشنطن- أسيا سترونج- أكون روس- نيمير لوال».

وتأهل فريق سيدات السلة لربع نهائي البطولة متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في المباريات الثلاث أمام كل من جمعية الأصدقاء الإيفواري وريج الرواندي وسبورتنج لواندا الأنجولي.

