الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يفوز على سي إن إس إس الكونغولي ويتأهل لنصف نهائي إفريقيا لسيدات السلة

سيدات سلة الأهلي
سيدات سلة الأهلي
18 حجم الخط

تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي لنصف نهائي بطولة إفريقيا، التي يستضيفها الأهلي، بعد الفوز مساء اليوم على سي إن إس إس الكونغولي بنتيجة 98-55 ضمن منافسات الدور ربع نهائي البطولة.

مباراة سيدات سلة الأهلي وCNSS الكونغولي

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 30-21، وفي الفترة الثانية واصل الفريق تقدمه بنتيجة 45-41، وتقدم الفريق في الفترة الثالثة بنتيجة 69-51، وانتهت الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 98-55.

وضمت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كلًّا من:‏ «دينا عمرو- رضوى محمد - رنيم الجداوي- ميرال أشرف- ثريا محمد- نادين سلعاوي- يارا أسامة- هاجر عامر- ديليسا واشنطن- أسيا سترونج- أكون روس- نيمير لوال».

وتأهل فريق سيدات السلة لربع نهائي البطولة متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في المباريات الثلاث أمام كل من جمعية الأصدقاء الإيفواري وريج الرواندي وسبورتنج لواندا الأنجولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي سي إن إس إس الكونغولي الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي سيدات سلة الأهلي

مواد متعلقة

الهزيمة الأولى لـ توروب، الأهلي يسقط أمام إنبي بهدف في كأس عاصمة مصر(صور)

صدمة للأهلي، الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي

مصطفى محمد أساسيا في تشكيل نانت أمام أنجيه بالدوري الفرنسي

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي بعد مرور 75 دقيقة

هدف ملغي للأحمر، الأهلي يبحث عن التعادل أمام إنبي بعد مرور 60 دقيقة

كأس عاصمة مصر، الأهلي يتأخر أمام إنبي بهدف في الشوط الأول

محمد حمدي يسجل هدف تقدم إنبي أمام الأهلي بكأس عاصمة مصر

التعادل السلبي يسيطر علي مباراة الأهلي وإنبي بعد 15 دقيقة

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي بعد مرور 75 دقيقة

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

الكشف عن تشكيل الإمارات لمواجهة الجزائر في كأس العرب

صدمة للأهلي، الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي

الإمارات تهزم الجزائر بركلات الترجيح وتصعد لنصف نهائي كأس العرب

قائمة منتخب مصر النهائية في كأس أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

كواليس جديدة في واقعة مقتل عروس المنوفية، تكشفها التحقيقات وشهود العيان

ضربات على الرأس ونزيف داخلى، تقرير الطب الشرعى يكشف سبب وفاة عروس المنوفية

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مدرسة قرآنية متفردة، دولة التلاوة يحتفي بصوت الشيخ محمود على البنا (فيديو)

المتسابق محمود كمال يخطف قلوب لجنة تحكيم "دولة التلاوة" بصوته الذهبي(فيديو)

المتسابق محمد حسن عبد الحليم يذهل لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads