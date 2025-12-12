الهزيمة الأولى لـ توروب، الأهلي يسقط أمام إنبي بهدف في كأس عاصمة مصر(صور)

18 حجم الخط

تلقي النادي الأهلي، الخسارة علي يد نظيره إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على إستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وتعد تلك هي الخسارة الأولى التي يتعرض لها النادي الأهلي رفقة المدير الفني ييس توروب، منذ توليه المهمة الفنية للفريق.

مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

وسدد محمد عبدالله كرة قوية في الدقائق الاولي من المباراة لصالح الأهلي علي مرمي إنبي لكن تصدي لها حارس الفريق البترولي بسهوله.

وسدد أحمد زكي مهاجم إنبي كرة قوية علت مرمي الأهلي في الدقيقة 15.

وسجل محمد حمدي هدف إنبي الأول في شباك النادي الأهلي، في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 39 كاد أن يسجل إنبي الهدف الثاني، لكن تألق محمد سيحا حارس الأهلي ومنع زياده الفارق للفريق البترولي.

وسجل أحمد رضا هدف لصالح النادي الأهلي، في شباك نظيره إنبي في الدقيقة 45 لكن تم الغاءه لوجود حالة تسلل.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

حراسة المرمي: سيحا

خط الدفاع: محمد شكري ومصطفى العش وأحمد بيكهام وعمر كمال

خط الوسط: إليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وأحمد رضا

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وجراديشار ومحمد عبد الله

تشكيل إنبي إمام الأهلي

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد كالوشا- أحمد صبحية- حازم تمساح.

خط الوسط: حتحوت - زياد كمال- مودي ناصر

خط الهجوم: مصطفى شكشك- أحمد زكي- علي محمود.

ويسعى المدير الفني ييس توروب إلى منح الفرصة لعدد من لاعبي البدلاء والشباب لاختبار مستوياتهم وإمكانية الاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل غياب عدد كبير من لاعبيه المنضمين إلى منتخب مصر الأول الذي يستعد لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا، بالإضافة لبعض العناصر التي حصلت علي راحة عقب مشاركتها مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب والتي ودعها المنتخب من دور المجموعات.

من جانبه، يأمل فريق إنبي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، في افتتاح مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر هذا الموسم.

