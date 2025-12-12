هل يحسم الأهلي صفقة المهاجم في الميركاتو الشتوي.. نفي دياباتي يربك حسابات الهجوم الأحمر.. النعيمات الخيار الأول رغم العقبات.. وموقف غامض لمهاجم نادي سوون الكوري الجنوبي

18 حجم الخط

ينتظر عشاق النادي الأهلي بفارغ الصبر ما ستسفر عنه تحركات إدارة ناديهم القوية في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة في مركز المهاجم الصريح الذي بات أولوية قصوى لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

الأهلي الذي عانى في هذا المركز بعد رحيل الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، جعل المسئولين يضعون هذا المركز في رأس أولوياته، وسط ترشيحات بعدد من الأسماء المحلية والأجنبية.

وفي هذا السياق، تتجه الآن أنظار النادي الأهلي نحو المهاجم الأردني يزن النعيمات، حيث تشير مصادر داخل القلعة الحمراء إلى أن المفاوضات مع اللاعب دخلت مراحل متقدمة نسبيا، وقد يكون النعيمات الخيار الأبرز لتدعيم الهجوم الأحمر في يناير المقبل، لكن هناك بعض التحديات لا تزال قائمة قبل الحسم النهائي للصفقة.

يزن النعيمات الخيار الأول رغم العقبات

يزن النعيمات، لاعب نادي العربي القطري والمنتخب الأردني، بات من أكثر الأسماء المرتبطة بالأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي. إدارة الأهلي ترى في النعيمات مهاجما يمتلك الخبرة والقدرة على إحداث تأثير هجومي سريع، وله سجل جيد مع ناديه ومنتخب بلاده، ما يجعله خيار مغري لتعويض نقص الأهداف في صفوف الفريق.

إلا أن الصفقة لم تكتمل بعد، إذ تواجه بعض العقبات المتعلقة بالإصابة التي تعرض لها النعيمات مؤخرًا مع منتخب الأردن في بطولة كأس العرب، مما يغير موقف الأهلي بعد إعلان الاتحاد الأردني إصابة اللاعب بقطع بالرباط الصليبي.

يزن النعيمات



في الوقت نفسه، هناك اهتمام من أندية أخرى في الخليج بضمه، مما قد يؤثر على مسار المفاوضات.

من جانبه، رد النعيمات في وقت سابق على الأنباء حول انتقاله إلى الأهلي، مؤكدًا أن تركيزه الحالي مع منتخب الأردن في المنافسات الدولية، وأنه سيوضح موقفه الكامل في الوقت المناسب، من دون الدخول في تفاصيل حول التفاوض مع الأهلي.

إبراهيم دياباتي يصدم جماهير الأهلي

من ناحية أخرى، كان اسم المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي لاعب نادي جايس السويدي من الأسماء المطروحة بقوة في حسابات إدارة الأهلي، خاصة بعد الموسم المميز الذي قدمه في الدوري السويدي، اسمه كان يتصدر الترشيحات بالنادي كخيار مهاجم أجنبي محتمل.

لكن تصريحات دياباتي الأخيرة وضحت حقيقة المفاوضات، إذ أكد اللاعب عدم وجود أي مفاوضات رسمية أو اتصال من قبل النادي الأهلي معه أو مع ناديه السويدي بشأن الانتقال في يناير القادم، ووصف كل ما تم تداوله في هذا الخصوص بأنه شائعات لا أساس لها من الصحة.

إبراهيم دياباتي

كما أكد أن تركيزه منصب حاليا مع فريقه ولا توجد أي اتصالات رسمية جارية.

تصريحات دياباتي هذه حسمت الجدل حول ارتباطه بالأهلي، رغم أن بعض التقارير الصحفية كانت قد أشارت إلى اهتمام النادي به، إلا أن اللاعب نفى تماما وجود مفاوضات مباشرة أو عروض رسمية.

بابلو صباغ.. مفاوضات متقدمة وردود متضاربة

صاحب الأصول الكولومبية السورية، بابلو صباغ، مهاجم نادي سوون الكوري الجنوبي، يعد أيضا من الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى الأهلي في يناير.

و جاءت تحركات الأهلي نحوه بعد بعض المؤشرات على رغبة النادي في ضم مهاجم بديل إذا تعثر حسم صفقة النعيمات.

بابلو الصباغ

حسب التقارير، فأن المفاوضات مع صباغ وصلت إلى تقديم عرض رسمي لإدارة ناديه الكوري، مع انتظار رد نادي اللاعب على هذا العرض ومناقشة التفاصيل النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويبدو أن الأهلي يسعى إلى الاستفادة من إمكانات صباغ الفنية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، مما يعزز من خيارات المدرب أمام مواجهة صعبة في النصف الثاني من الموسم.

