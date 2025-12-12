الجمعة 12 ديسمبر 2025
مصطفى محمد أساسيا في تشكيل نانت أمام أنجيه بالدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد
 أعلن المغربي أحمد القنطاري، المدير الفني لفريق نانت، تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة أنجيه، في المباراة التي تقام مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

موقف مصطفى محمد من تشكيل نانت

 وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولى المصرى مصطفى محمد في خط الهجوم، في أول مباراة للفريق تحت قيادة القنطاري، الذي تولى المهمة الفنية أمس الخميس عقب إقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو بسبب تراجع النتائج.

تشكيل نانت أمام أنجيه 

حراسة المرمى: لوبيز

خط الدفاع: فابيان كونتونز – شيدوزي أوازيم – تاتي

خط الوسط: يوهان ليبينان – موانجا – بن حطب – كيلفن أميان – ديفر ماتشادو

خط الهجوم: ماتياس أبلين – مصطفى محمد

ويدخل نانت اللقاء بحثا عن العودة إلى طريق الانتصارات، بعد أن تراجع الفريق إلى المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة في أول 15 جولة من المسابقة.

أحمد القنطاري نانت انجيه الدوري الفرنسي مصطفي محمد لويس كاسترو

