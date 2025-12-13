السبت 13 ديسمبر 2025
الشكاوى الحكومية الموحدة بالشرقية تستجيب لـ 2610 شكوى

الشكاوى الحكومية
الشكاوى الحكومية الموحدة بالشرقية تستجيب لـ ٢٦١٠ شكوى
نجح فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بـمحافظة  الشرقية والبوابة الإلكترونية،  في الاستجابة لـ٢٦١٠ شكوى وطلبات مقدمة من المواطنين على مدار شهر نوفمبر الماضى بنسبة إنجاز بلغت ٩٦.٨٪.

محافظ الشرقية يشدد على رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وإزالة الإشغالات والتعديات

مدير البوابة الاكترونية ومنظومة الشكاوى 

 وكشف وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية، عن انه اضافة الى الاستجابة  للشكاوى تم  التعامل الفورى مع ٣٣  شكوى واردة من خلال مبادرة صوتك مسموع" والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محققًا معدل إنجاز ١٠٠٪. 

 قنوات التواصل بالمحافظة 

 وأضاف مدير مدير منظومة الشكاوى الحكومية بالشرقية، أن هناك عددًا من قنوات التواصل الرسمية لتلقي ومتابعة شكاوى ومطالب المواطنين على مدار الساعة تاتى من  الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء والخط الساخن: ١٦٥٢٨

الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية 

ونوه إلى أن ذلك يأتي بالاضافة الى  تطبيق "في خدمتك" على نظامي Android وIOS والبريد الإلكتروني للمحافظة و الرقم الأرضي لمحافظة الشرقية (٢٣٣٣٣٩١–٠٥٥ ثلاثة خطوط والفاكس ٢٣٦٩١٣٤–٠٥٥ الرسائل عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية على الفيس بوك: البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية واخيرا  الواتس آب الرسمي للمحافظة ٠١٢٧٠٦٦٤٦٦٦  لتلقي الشكاوى مدعومة بالصور.

محافظ الشرقية: تكثيف برامج التدريب وتوفير مشروعات وفرص عمل للشباب

بدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تمثل إحدى الآليات الفاعلة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتعزيز التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، وشكواهم، وإيجاد الحلول المناسبة بكل جدية ودقة.

