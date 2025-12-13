احذري، قلة النوم تؤثر على المناعة والذاكرة والمزاج

18 حجم الخط

تأثير قلة النوم على المناعة والذاكرة والمزاج، قلة النوم لم تعد مجرد مشكلة عابرة أو إحساس بالإرهاق المؤقت، بل أصبحت واحدة من أخطر العادات الحياتية التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان الجسدية والنفسية.



في ظل ضغوط الحياة اليومية، والانشغال بالعمل والدراسة، والاستخدام المفرط للهواتف الذكية قبل النوم، بات كثيرون يستهينون بعدد ساعات النوم وأهميته لكل أجهزة الجسم، غير مدركين أن النوم عنصر أساسي لا يقل أهمية عن التغذية والحركة.



أوضح الدكتور أحمد فهمي استشاري الطب النفسي، أن قلة النوم هي عامل أساسي يؤثر على قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، وعلى كفاءة الدماغ في التذكر والتعلم، وعلى استقرار المزاج والصحة النفسية.



أضاف الدكتور أحمد فهمي، أن الكثيرين يجهلون أن الاهتمام بالنوم الجيد هو استثمار حقيقي في صحة الإنسان على المدى القصير والطويل، وخطوة ضرورية لحياة أكثر توازنًا وحيوية.



وأشار إلى أن تأثير قلة النوم يظهر بوضوح على ثلاث ركائز أساسية في صحة الإنسان: المناعة، والذاكرة، والمزاج، وهو ما يستعرضه في السطور التالية.

أولًا: تأثير قلة النوم على جهاز المناعة

جهاز المناعة هو خط الدفاع الأول في الجسم ضد الفيروسات والبكتيريا والالتهابات، والنوم يلعب دورًا محوريًا في دعمه وتقويته.

أثناء النوم العميق، يقوم الجسم بإنتاج بروتينات تُعرف باسم السيتوكينات، وهي مواد تساعد في محاربة العدوى والالتهابات وتنظيم الاستجابة المناعية.

عندما يقل عدد ساعات النوم أو تتدهور جودته، ينخفض إنتاج هذه السيتوكينات، ما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والعدوى المتكررة.

وقد لوحظ أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات يوميًا يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض مقارنة بمن ينامون 7 إلى 9 ساعات.

كما تؤثر قلة النوم على كفاءة الخلايا المناعية مثل الخلايا التائية (T-cells)، وهي المسؤولة عن التعرف على الخلايا المصابة ومهاجمتها.

ومع ضعف أدائها، يصبح الجسم أبطأ في التعافي من الأمراض، وتطول فترة النقاهة حتى من العدوى البسيطة.

وعلى المدى الطويل، قد يؤدي الحرمان المزمن من النوم إلى زيادة الالتهابات المزمنة في الجسم، وهو ما يرتبط بأمراض مثل السكري وأمراض القلب وضعف المناعة العامة.

ثانيًا: تأثير قلة النوم على الذاكرة والتركيز

النوم ليس مجرد فترة راحة للجسم، بل هو وقت حيوي لمعالجة المعلومات وتنظيمها داخل الدماغ.

أثناء النوم، وخاصة في مرحلة النوم العميق ونوم حركة العين السريعة (REM)، يقوم الدماغ بتثبيت الذكريات وتحويل المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى طويلة المدى، وعند قلة النوم، تتأثر هذه العملية بشكل مباشر، فيصبح الشخص أكثر عرضة للنسيان، وضعف التركيز، وصعوبة استرجاع المعلومات.

ولهذا السبب يعاني الطلاب أو العاملون الذين يسهرون لساعات طويلة من تراجع في الأداء الدراسي والمهني، رغم بذلهم مجهودًا أكبر.

كما أن قلة النوم تقلل من قدرة الدماغ على التعلم واتخاذ القرارات، وتضعف سرعة رد الفعل، ما يزيد من احتمالية ارتكاب الأخطاء والحوادث.

ويظهر ذلك بوضوح في الأعمال التي تتطلب تركيزًا عاليًا، مثل القيادة أو العمل في المهن الدقيقة.

ومع الاستمرار في قلة النوم لفترات طويلة، قد تتأثر صحة الدماغ نفسها، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن الحرمان المزمن من النوم قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمشكلات معرفية مع التقدم في العمر.

ثالثًا: تأثير قلة النوم على المزاج والصحة النفسية

المزاج هو أول ما يتأثر بقلة النوم، وغالبًا ما يلاحظ الشخص نفسه سريع الانفعال، قليل الصبر، وأكثر حساسية للمواقف اليومية البسيطة.

يعود ذلك إلى أن النوم يؤثر بشكل مباشر على توازن الهرمونات والناقلات العصبية المسؤولة عن تنظيم المشاعر، مثل السيروتونين والدوبامين.

عند قلة النوم، يرتفع مستوى هرمون التوتر (الكورتيزول)، ما يجعل الشخص يشعر بالقلق والتوتر المستمر.

كما تقل القدرة على التحكم في المشاعر، فيصبح الغضب والحزن أكثر حدة، وتقل القدرة على الاستمتاع بالأشياء اليومية.

وترتبط قلة النوم أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، خاصة لدى النساء والمراهقين.

وقد يدخل الشخص في حلقة مفرغة، حيث يؤدي التوتر والقلق إلى صعوبة النوم، وتؤدي قلة النوم بدورها إلى تفاقم الاضطرابات النفسية.

ولا يقتصر الأمر على الحالة النفسية فقط، بل يمتد إلى العلاقات الاجتماعية والأسرية، حيث تؤدي العصبية وقلة التركيز إلى سوء الفهم والمشكلات المتكررة مع الآخرين.

كيف نحمي أنفسنا من آثار قلة النوم؟

للوقاية من التأثيرات السلبية لقلة النوم على المناعة والذاكرة والمزاج، من الضروري الاهتمام بعادات نوم صحية، مثل:

الالتزام بموعد نوم واستيقاظ ثابت يوميًا.

تقليل استخدام الهاتف والشاشات قبل النوم بساعة على الأقل.

تهيئة غرفة النوم لتكون هادئة ومظلمة ومريحة.

تجنب المنبهات مثل القهوة والشاي في ساعات المساء.

ممارسة نشاط بدني خفيف خلال النهار لتحسين جودة النوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.