تداول 17 ألف طن و1020 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (10).

حركة تداول السفن بمواني البحر الأحمر

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 17 ألف طن بضائع و1020 شاحنة و140 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5 أطنان بضائع و628 شاحنة و129 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12 ألف طن بضائع و392 شاحنة و11 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم السبت لاستقبال السفينة Alcudia Express بينما تغادر السفينة PELAGOS Express فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى ANLACO Express، Poseidon Express وامل، وغادرت السفينتين Alcudia Express والحرية.

وشهد ميناء نويبع تداول (3200) طن بضائع و(368) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهى نيو عقبة، الحسين، اور، سينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2100 راكب بموانيها.

وأعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة بالمواني.

إجراءات طوارئ بالمواني البحرية

وشدد رئيس قطاع النقل البحري على المواني والهيئات التابعة للنقل البحري كافة بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية.

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة في ما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تبدأ فى الساعات المتأخرة من الليل وتنتهي حتى الساعة التاسعة صباحًا.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

