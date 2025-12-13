هل يمكن تحويل المرتبات على الحساب الإسلامي في بنك مصر؟

السبت 13 ديسمبر 2025
 يبحث العديد من عملاء بنك مصر حول إمكانية تحويل المرتبات على الحساب الإسلامي. 

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه بالفعل هناك إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وإرسال التحويلات على الحساب الإسلامي.

يقدم بنك مصر لعملاء الحساب الإسلامي عدة خدمات، حيث تشمل قائمة الخدمات المقدمة في الحساب الإسلامي من بنك مصر مايلي:

-إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حساب العميل.

2-إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي

3-إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانا

4-سهولة التعامل على الحساب على مدار الساعة 24/7 من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية

5-إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

ومن جانب آخر تساءل العديد من عملاء بنك مصر حول إمكانية تغيير الحساب الخاص بهم من توفير الجاري أو العكس.

وقال مسؤولو بنك مصر في إجابة على ذلك التساؤل عبر الصفحة الرسمي للبنك اليوم، إنه غير متاح تغيير نوع الحساب إلى حساب البنك الآخر ويمكن للعملاء  فتح حساب آخر فى حالة رغبتهم فى ذلك.

خدمات بنك مصر 

ويقدم بنك مصر سلسلة متنوعة من الخدمات لعملائه لعل في مقدمتها تسهيل فتح الحسابات وبما يتفق مع سياسة التحول نحو الشمول المالي التي ينادي بها البنك المركزي خلال الفترة الحالية. يسعى إلى زيادة التحول الرقمي في البنوك.

