الجمعة 12 ديسمبر 2025
قائمة مستندات قرض المصانع في البنك الزراعي

كشف البنك الزراعي عن مستندات قائمة تمويل شراء خطوط الإنتاج والخامات اللازمة للتشغيل الخاصة بعملية التصنيع والإنتاج.

 

مستندات تمويل الأنشطة الصناعية 

وفي ما يخص المستندات المطلوبة لمشروع تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء في البنك الزراعي ما يلي:

آخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة.

دراسة جدوي للمشروع.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضي والمباني

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول مواعيد تقديم سلفة الطماطم للفلاحين من خلال البنك.

وأكد البنك الزراعي أن سلفة الطماطم متاحة على مدار العام دون التقيد بوقت محدد لها أو تقديمها خلال شهور محددة بل إنها متاحة على مدار 12 شهرًا.

ويقدم البنك الزراعي المصري خدمات مصرفية متنوعة ومتميزة، حيث تهدف القروض الزراعية التي يقدمها البنك الزراعي المصري إلى مساعدة الفلاح على تغطية خدمة الأرض الزراعية وتكاليف الإنتاج الزراعي بما يسهم في تحسين مستوى دخل المزارعين ويساعد على تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية.

 

مشروع تجفيف الطماطم 

ومن جانب آخر أعلنت إدارة مشروعك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، طرح مشروع تجفيف الطماطم بالشمس، على أن يتم التمويل عن طريق البنك الزراعي بفائدة 5%. 

وأكد جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، في بيان له، أن المشروع يأتي في إطار توفير فرص عمل جديدة للشباب وفتح آفاق جديدة واستغلال للمقومات الطبيعية بالمحافظة.

ووجه رئيس مركز ومدينة الخارجة، الدعوة للراغبين التوجه لمكتب مشروعك بالوحدة المحلية بالخارجة. 

