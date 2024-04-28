بنسبة 70.7 % تحسن مؤشرات الشمول المالي في مصر خلال 2023 (إنفوجراف)

كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن مؤشرات تحسن الشمول المالي في مصر.

تعزيز وتطوير الأسواق لتحقيق الشمول المالي

ذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، وتطوير الأسواق لتحقيق الشمول المالي الذي يعزز بطبيعته من الاستقرار المالي، حيث يساعد على وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع من خلال قنوات الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد، ويوفر دعمًا كبيرًا لقدرة الاقتصاد القومي بصورة أكثر كفاءة من ذي قبل، لذا اتجه العديد من الدول إلى وضع الشمول المالي كهدف استراتيجي تعمل على تحقيقه.

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تحقق تقدم كبير في مجال الشمول المالي

تدرك المؤسسات العالمية العلاقة الوثيقة بين الشمول المالي والتكنولوجيا الرقمية؛ فكلما تحقق تقدم كبير في مجال الشمول المالي، زاد دور التكنولوجيا الرقمية في سد الفجوات الحالية، كما ساهم التعاون المثمر مع كافة الوزارات والهيئات على مستوى الدولة في تحقيق طفرة في نسبة الشمول المالي في مصر،

أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

تسهم المؤشرات الرئيسة للشمول المالي التي يصدرها البنك المركزي بشكل فعال في متابعة تطور معدلات الشمول المالي، مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًّا في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.