هل يقدم بنك فيصل كروت مشتريات للعملاء؟

يتساءل العديد من عملاء بنك فيصل عن إمكانية الحصول على كارت المشتريات كما هو الحال في العديد من البنوك.

وقال مسئولو بنك فيصل إنه لا يصدر البنك حاليًا بطاقات ائتمان يمكن التقسيط من خلالها، والمتاح بطاقات الخصم المباشر فقط (فيزا وميزة).

اليوم العالمي لذوي الهمم

ومن جانب آخر، قال بنك فيصل إنه بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم وفى إطار فعاليات الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصرى يتم تقديم عدد من الخدمات البنكية بدون مصاريف إدارية من 1 حتى 15 ديسمبر 2025م.

وأوضح بنك فيصل أن قائمة الخدمات تشمل مايلي:

فتح الحسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى.

إصدار محفظة فيصل كاش مجانا

إصدار بطاقة الخصم المباشر ميزة مجانا

إتاحة كافة خدمات الإنترنت البنكي

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك فيصل عن تفاصيل الخدمات التي يقدمها الانترنت البنكي لهم.

وتشمل القائمة العديد من الخدمات التي يتم تقديمها العملاء بنك فيصل عبر الخطوات التالية:

- يقدم العميل طلب الاشتراك إلى أي فرع خاص بالبنك داخل الجمهورية.

٢- أو يقوم العميل بطباعة طلب الاشتراك والتعليمات من خلال تلك الصفحة، والتوقيع عليهما وإرسالهما بالبريد للفرع.



٣- التأكد من صحة البيانات وعنوان المراسلة حتى يتسنى لهم إرسال (اسم المستخدم، وكلمة المرور) إليكم.

تغيير كلمة السر

٤- يجب تغيير كلمة السر فور استلامكم لها.

وتشمل طلبات الاشتراك والشروط والأحكام لهذه الخدمة ما يلي:

أولا.. خدمات مصرفية عبر الإنترنت تتيح لكم لحظيًّا الخدمات التالية:

الاستعلام عن رصيد الحساب.

الاستعلام عن شهادات الادخار.

التحويل بين حسابات العميل.

التحويل إلى حساب آخر داخل البنك.

الاستعلام عن أسعار العملات الأجنبية.

الاستعلام عن الشيكات.

الاستعلام عن وثائق صناديق الاستثمار.

الاستعلام عن حركة تعاملات الحساب لفترة.

الاستعلام عن كشف حركة الحساب ربع سنوي.

