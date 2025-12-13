لقب عالمي يغازل بطل أفريقيا في كأس إنتركونتيننتال.. موعد مباراة بيراميدز ضد فلامنجو والقناة الناقلة.. وخطوة واحدة تقرب السماوي من مواجهة باريس سان جيرمان

18 حجم الخط

إنتركونتيننتال، أصبح فريق بيراميدز بطل إفريقيا وكأس القارات الثلاث على مشارف حصد لقب جديد؛ وهو كأس التحدي والتأهل الي نهائي كأس إنتركونتيننتال عندما يواجه فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بدولة قطر مستضيفة نهائيات كأس القارات للأندية.

موعد مباراة بيراميدز ضد فلامنجو

وتنطلق مباراة بيراميدز وفلامنجو في السابعة من مساء اليوم السبت على إستاد أحمد بن علي بالدوحة، على لقب كأس التحدي في نصف نهائي كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال).

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وفلامنجو في إنتركونتيننتال

وتذاع مباراة فلامنجو وبيراميدز في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال عبر قناة بي إن سبورت 2 HD، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت قطر.

مباراة بيراميدز ضد فلامنجو

ويسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق لقب عالمي جديد في بطولة إنتركونتننتال بعد حصده لقب القارات الثلاث في إنجاز جديد يحسب في تاريخه.

بيراميدز يسعي إلى مواصلة مشواره المشرف والرائع بالبطولة العالمية بعد إطاحته بالنيوزيلندي أوكلاند سيتي واهلي جدة السعودي.

مباراة بيراميدز ضد فلامنجو

ويتوج الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو بلقب كأس التحدي، كما يتأهل الفائز لمواجهة باريس سان جيرمان بطل أوروبا في النهائي على لقب كأس القارات للأندية في اللقاء المقرر له يوم 17 ديسمبر الجاري في الدوحة.

ويشارك باريس سان جيرمان في المباراة النهائية مباشرة، باعتباره بطل أوروبا.

طاقم حكام مباراة بيراميدز ضد فلامنجو

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، تعيين الحكم الدولي القطري عبد الرحمن الجاسم لإدارة مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في إطار دور نصف نهائي كأس القارات للأندية.

ويعاون الجاسم في إدارة المباراة، مواطنه طالب المري المساعد الأول، وسعود المقلة المساعد الثاني.

والحكم الرابع الكوستاريكي خوان كالديرون، ومواطنه الحكم الاحتياطي خوان كارلوس مورا.

بيراميدز بالأزرق وفلامنجو بالأحمر

وتقرر خلال الاجتماع الفني المباراة أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى البرتقالي الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي فلامنجو قميصه الأساسي الأحمر في الأسود، بينما سيظهر حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أنه في حالة انتهاء المباراة بشوطيها الأول والثاني، سيتم اللجوء إلى لعب شوطين إضافيين لمدة 30 دقيقة، وفي حال استمر التعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز بكأس التحدي والمتأهل لنهائي كأس القارات للأندية.

جلسة تصوير إسكانر

وخضع لاعبو فريق نادي بيراميدز بمقر فندق إقامة البعثة في مدينة لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، لجلسة مسح ضوئي (الإسكانر) والخاصة بتطبيق تقنية الفار التلقائي، استعدادا لمشاركة الفريق في كأس القارات للأندية ومواجهة فلامنجو البرازيلي.

وحضر وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، لتصوير اللاعبين من خلال التقنية الجديدة، التي تستوجب تصوير جميع اللاعبين بالملابس الرسمية للمباريات وهي العملية المساعدة في تطبيق تقنية الفار في المباريات التي ينظمها الفيفا في بطولاته الكبرى.



الكرة الرسمية الجديدة لمباريات بطولة كأس القارات للأندية



واستقبلت بعثة فريق نادي بيراميدز في قطر، الكرة الرسمية الجديدة لمباريات بطولة كأس القارات للأندية، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وتتدرب فريق نادي بيراميدز بداية بالكرة الرسمية للبطولة.

تأهل بيراميدز

وتخطى بيراميدز أهلي جدة في دور ربع النهائي بنتيجة 3-1 ليفوز بلقب كأس القارات الثلاث.

وحقق بيراميدز قبلها فوزا كبيرا على أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا بثلاثة أهداف دون مقابل في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في أولى مبارياته بكأس إنتركونتيننتال، وتوج ريال مدريد بلقب كأس إنتركونتيننتال الموسم الماضي.

تأهل فلامنجو إلى نصف نهائي إنتركونتيننتال

وتأهل فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية على حساب كروز أزول المكسيكي في ربع النهائي على لقب كأس ديربي الأمريكتين بالفوز 2-1 ليتواجه مع بيراميدز بطل أفريقيا وكأس القارات الثلاث في لقاء نصف النهائي.

