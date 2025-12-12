بيراميدز بالأزرق وفلامنجو بالأحمر في مواجهة كأس إنتركونتيننتال (صور)

18 حجم الخط

عقد اليوم، باستاد أحمد بن علي المونديالي، الاجتماع الفني لمباراة نادي بيراميدز ونظيره فلامنجو البرازيلي في إطار بطولة كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال) المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وفلامنجو

وتقرر خلال الاجتماع الفني أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى البرتقالي الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي فلامنجو قميصه الأساسي الأحمر في الأسود، بينما سيظهر حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أنه في حالة انتهاء المباراة بشوطيها الأول والثاني، سيتم اللجوء إلى لعب شوطين إضافيين لمدة 30 دقيقة، وفي حال استمر التعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز بكأس التحدي والمتأهل لنهائي كأس القارات للأندية.

مثل نادي بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر مدير الفريق واللواء هشام زيد مدير المباريات، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في إنتركونتيننتال



ويلتقي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.

نهائي انتركونتيننتال

ويتأهل الفائز من مواجهة بيراميدز وفلامنجو لخوض المباراة النهائية لكأس القارات ومواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا في النهائي يوم 17 ديسمبر الجاري.

القطري عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة بيراميدز وفلامنجو

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، تعيين الحكم الدولي القطري عبد الرحمن الجاسم لإدارة مباراة بيراميدز المصري وفلامنجو البرازيلي في إطار نصف نهائي كأس القارات للأندية.

ويعاون الجاسم في إدارة المباراة، مواطنه طالب المري المساعد الأول، وسعود المقلة المساعد الثاني.

والحكم الرابع الكوستاريكي خوان كالديرون، ومواطنه الحكم الاحتياطي خوان كارلوس مورا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.