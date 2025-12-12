محلل أداء فلسطيني يهاجم أمين عمر: النجم الحقيقي لمباراة السعودية (فيديو)

18 حجم الخط

وجه محلل أداء منتخب فلسطين، طارق عاشور، نقد لاذع على الحكم المصري أمين عمر، عقب خسارة منتخب بلاده أمام السعودية في ربع نهائي كأس العرب.

وشهدت مباراة السعودية وفلسطين احتساب أمين عمر ركلة جزاء لمصلحة سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، إثر عرقلة من المدافع محمد صالح، ليترجمها بنجاح فراس البريكان إلى هدف في الشباك.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 أحد أعضاء منتخب فلسطين:



الحكم لم يكن موفق في أي قرار.. عيب اللي حصل



الحكم خرب شكل البطولة



كنت معترض على الحكام الأجانب ولكن بعد اللي حصل اليوم رجعوا الحكام الأجانب



الحكم اليوم رجل المباراة

pic.twitter.com/74b9rL2rgw December 11, 2025

كما أحتسب أمين عمر ركلة جزاء ثانية للسعودية بعد لمسة يد على محمد صالح في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني، إلا أن تقنية الفيديو ألغت القرار لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.



ووصف طارق عاشور في تصريحاته لقناة "الكاس"، بأن أمين عمر حكم مباراة فلسطين والسعودية لم يكن موفقًا في أي قرار في المباراة.

وشدد عاشور: "كنت معارضًا سابقًا لفكرة تعيين حكام أجانب، لكنني الآن أعتذر عن ذلك، إذ لا يمكن لحكم من المنطقة العربية أن يدير مباراة بهذه التعقيدات".



وأتم محلل الأداء تصريحاته قائلًا: "حكم المباراة اليوم كان النجم الحقيقي الأول للقاء".



فلسطين تودع كأس العرب

وودع منتخب فلسطين منافسات كأس العرب بعد الخسارة أمام المنتخب السعودي في ربع نهائي كأس العرب بهدفين مقابل هدف واحد بعد امتداد المباراة إلي الوقت الإضافي.

وتأهل الأخضر السعودي إلي نصف نهائي البطولة منتظرًا الفائز من مواجهة الأردن والعراق.

