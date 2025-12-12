الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محلل أداء فلسطيني يهاجم أمين عمر: النجم الحقيقي لمباراة السعودية (فيديو)

أمين عمر، فيتو
أمين عمر، فيتو
18 حجم الخط

وجه محلل أداء منتخب فلسطين، طارق عاشور، نقد لاذع على الحكم المصري أمين عمر، عقب خسارة منتخب بلاده أمام  السعودية في ربع نهائي كأس العرب.

 

وشهدت مباراة السعودية وفلسطين احتساب أمين عمر ركلة جزاء لمصلحة سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، إثر عرقلة من المدافع محمد صالح، ليترجمها بنجاح فراس البريكان إلى هدف في الشباك.

كما أحتسب أمين عمر ركلة جزاء ثانية للسعودية بعد لمسة يد على محمد صالح في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني، إلا أن تقنية الفيديو ألغت القرار لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.
 

ووصف طارق عاشور في تصريحاته لقناة "الكاس"، بأن أمين عمر حكم مباراة فلسطين والسعودية لم يكن موفقًا في أي قرار في المباراة.

وشدد عاشور: "كنت معارضًا سابقًا لفكرة تعيين حكام أجانب، لكنني الآن أعتذر عن ذلك، إذ لا يمكن لحكم من المنطقة العربية أن يدير مباراة بهذه التعقيدات".


وأتم محلل الأداء تصريحاته قائلًا: "حكم المباراة اليوم كان النجم الحقيقي الأول للقاء".
 

فلسطين تودع كأس العرب

وودع منتخب فلسطين منافسات كأس العرب بعد الخسارة أمام المنتخب السعودي في ربع نهائي كأس العرب بهدفين مقابل هدف واحد بعد امتداد المباراة إلي الوقت الإضافي.

وتأهل الأخضر السعودي إلي نصف نهائي البطولة منتظرًا الفائز من مواجهة الأردن والعراق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب فلسطين طارق عاشور أمين عمر السعودية كأس العرب السعودية وفلسطين

مواد متعلقة

منتخب السعودية يفوز على فلسطين 2-1 ويصعد لنصف نهائي كأس العرب

كأس العرب، السعودية وفلسطين يتعادلان 1/1 ويتجهان لشوطين إضافيين

أمين عمر حكما لمباراة سوريا وجنوب السودان المؤهلة لبطولة كأس العرب

كلويفرت مدرب إندونيسيا ينتقد تعيين حكم عربي لمباراة السعودية بتصفيات المونديال

الأكثر قراءة

كأس العرب، السعودية وفلسطين يتعادلان 1/1 ويتجهان لشوطين إضافيين

الحصر العددي لدائرة المحمودية الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة

المعمل الجنائي يفحص آثار انفجار ماسورة غاز للوقوف على الأسباب في إمبابة

تفاصيل جديدة في ضبط سائق محافظ الدقهلية لتورطه في الاتجار بالمخدرات

العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

كواليس لقاء محمد صلاح مع قائد ليفربول السابق في لندن

بعد رحيله، من هو المطرب أحمد صلاح؟

أكثر المرشحين تقدما حسب نتيجة الحصر ببعض اللجان بدائرة أسيوط (صور)

خدمات

المزيد

العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

متى يحق للراكب استرداد ثمن تذكرة القطار؟

67.23 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي مساء اليوم

الين الياباني يسجل 30.56 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads