يورتشيتش يعاين ملعب مباراة فلامنجو قبل مواجهة الغد بكأس القارات للأندية (صور)

كأس القارات للأندية، حرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق  بيراميدز على معاينة استاد أحمد بن علي الذي يستضيف مباراة فلامنجو البرازيلي في كأس القارات للأندية.

وأبدى المدير الفني إعجابه الشديد بالاستاد وأرضية الملعب وكذلك غرف الملابس الخاصة بالفريق خلال مواجهة الغد.

ويختتم فريق بيراميدز تدريباته مساء اليوم بملعب الإرسال في الدوحة استعدادا لمواجهة فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال)

ويسبق المران الختامي لقاء إعلامي مع القنوات والإعلام المصري والعالمي

 

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في إنتركونتيننتال

ويلتقي فريق بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره  فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت الدوحة المقبل على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال)، على لقب كأس التحدي.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وفلامنجو في إنتركونتيننتال

وتذاع مباراة بيراميدز وفلامنجو في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال عبر قناة بي إن سبورت.

القطري عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة بيراميدز وفلامنجو

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، تعيين الحكم الدولي القطري عبد الرحمن الجاسم لإدارة مباراة بيراميدز المصري وفلامنجو البرازيلي في إطار نصف نهائي كأس القارات للأندية.

ويعاون الجاسم في إدارة المباراة، مواطنه طالب المري المساعد الأول، وسعود المقلة المساعد الثاني.

والحكم الرابع الكوستاريكي خوان كالديرون، ومواطنه الحكم الاحتياطي خوان كارلوس مورا.

