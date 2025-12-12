يورتشيتش: لاعبو بيراميدز قادرون على تخطي فلامنجو.. وهذه رسالتي للجالية المصرية

18 حجم الخط

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه متشوق للغاية لمواجهة فلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية، وأنه فخور بشدة لما وصل إليه فريقه وتواجده في نصف نهائي بطولة عملاقة بحجم كأس القارات للأندية.

وأضاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد أمام فلامنجو: “بيراميدز حديث العهد في التأسيس ووجوده في تلك البطولة ومواجهة فلامنجو أحد عمالقة الكرة في العالم، أمر يدعو للفخر الشديد والرغبة في مواصلة هذا الإنجاز حتى النهاية”.

تصريحات مدرب بيراميدز

وأوضح أنه يعلم جيدا فريق فلامنجو ومدى قوته وحرص على مشاهدته من أرض الملعب أمام كروز أزول، ولديه لاعبين رائعين، ولكن في كل حال، بيراميدز هو بطل قارة كبيرة بحجم أفريقيا وهو يثق كثيرا في لاعبيه وأنهم أبطال بمعنى الكلمة وواجهوا أندية كبيرة وظروفا صعبة وخرجوا منها بأفضل ما يكون والآن هم هنا في قطر للعب نصف النهائي، ورغم قوة المنافس هو على ثقة بأن اللاعبين سيقدمون مواجهة رائعة للغاية لأنها ستضاف إلى تاريخهم وتاريخ نادي بيراميدز.

وحول الغيابات قال مدرب بيراميدز أن هناك عددا من الغيابات لأسباب مختلفة ولكن لطالما مر الفريق بهذه الظروف ووصل مسيرته بكل قوة ويتمنى أن يتواصل ذلك غدا أمام فلامنجو، مشددا على أن موقف لاعبه المغربي وليد الكرتي هو أمر يتعلق بالإدارة وهي الأقدر على تقدير الموقف والحديث في هذا الملف، وما يطلبه هو بعض التقدير من المسئولين لهذا الفريق وهؤلاء اللاعبين الذين حققوا ما يشبه الإعجاز وأصبحوا أبطالا.

وطالب يورتشيتش الجمهور المصري في قطر بمختلف انتماءاته بحضور مباراة الغد لأن بيراميدز يمثل مصر والكرة المصرية، واسم النادي يرمز أصلا لأحد أهم الرموز المصرية، هي أهرامات الجيزة.

وحول أهمية المباراة قال يورتشيتش إن لقاء فلامنجو بالفعل مهم لتاريخ النادي ولكن في كل حال تبقى مباراة صن داونز هي الأهم في تاريخ النادي لأنها توجت بيراميدز بلقب أفريقيا وكانت سببا في الأساس لوصول الفريق هنا إلى قطر.

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في إنتركونتيننتال

ويلتقي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء غدا السبت على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية ( إنتركونتيننتال) وعلى لقب كأس التحدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.