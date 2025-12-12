يورتشيتش يضع الرتوش الأخيرة على تشكيل وخطة بيراميدز أمام فلامنجو

الجمعة 12 ديسمبر 2025
مباراة بيراميدز ضد فلامنجو، يضع الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز الرتوش الأخيرة بالمران الختامي اليوم للفريق استعدادا لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي مساء غد السبت في مباراة نصف نهائي كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال ).

ومن المنتظر أن يستقر مدرب بيراميدز علي القائمة والتشكيل وطريقة اللعب التي سيخوض بهم المباراة 

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في إنتركونتيننتال

ويلتقي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت الدوحة المقبل على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال)، على لقب كأس التحدي.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وفلامنجو في إنتركونتيننتال

وتذاع مباراة بيراميدز وفلامنجو في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال عبر قناة بي إن سبورت.

القطري عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة بيراميدز وفلامنجو

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، تعيين الحكم الدولي القطري عبد الرحمن الجاسم لإدارة مباراة بيراميدز المصري وفلامنجو البرازيلي في إطار نصف نهائي كأس القارات للأندية.

ويعاون الجاسم في إدارة المباراة، مواطنه طالب المري المساعد الأول، وسعود المقلة المساعد الثاني.

والحكم الرابع الكوستاريكي خوان كالديرون، ومواطنه الحكم الاحتياطي خوان كارلوس مورا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وفلامنجو

وتقرر خلال الاجتماع الفني أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى البرتقالي الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي فلامنجو قميصه الأساسي الأحمر في الأسود، بينما سيظهر حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أنه في حالة انتهاء المباراة بشوطيها الأول والثاني، سيتم اللجوء إلى لعب شوطين إضافيين لمدة 30 دقيقة، وفي حال استمر التعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز بكأس التحدي والمتأهل لنهائي كأس القارات للأندية.

مثل نادي بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر مدير الفريق واللواء هشام زيد مدير المباريات، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

