2 مليون مشاهدة لأغنية "ودعتيني" لـ رامي جمال من ألبومه الجديد (فيديو)

حققت أغنية “ودعتيني” للمطرب رامي جمال من ألبومه الجديد “مطر ودموع”، 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك منذ طرحها قبل أيام على الموقع.

أغنية ودعتيني

الأغنية من كلمات أدهم معتز، ألحان سامر أبو طالب، توزيع إلهامي دهيمة وأدهم دهيمة.

وتقول كلمات الأغنية:

ودعتيني وجوا في عيني دموع.. سألاني

هو هيحصل امتى ما بينا رجوع.. من تاني

ودعتيني وسايبه في قلبي مكان

مايعوضهوش انسان

وحاجات ملهاش نسيان.. وجعاني

كنتي استنيتي شوية كمان.. وفضلتي معايا

أنا قولت ده بدري عليك يا فراق.. وعليكي يا نهاية

أنا كنت راسمها سنين تتعاش

احساس مايفرقناش.. تعيشيه ويايا

مستنيكي وكل ما يوم بيفوت.. وحشاني

قلبي في بُعدك كان موجوع بيموت.. بيعاني

راحتي في بعدك قولي ألاقيها منين

كان بينا سنين وسنين

طب باقي في بُعدك مين.. علشاني

كنتي استنيتي شوية كمان.. وفضلتي معايا

أنا قولت ده بدري عليك يا فراق.. وعليكي يا نهاية

أنا كنت راسمها سنين تتعاش

احساس مايفرقناش.. تعيشيه ويايا

ألبوم رامي جمال الجديد

ويضم ألبوم رامي جمال أغنية كاس الحظ، فين حكاوينا، حاولت أنساه، كده هاموت، قد الليالي، سلام، ودعتيني، ياريت ماتجيش، أنا عارف، سيبوها تعيش، الناس كتير، ماليش غيرك.

وكان يضم الألبوم في البداية 6 أغانٍ فقط، ولكنه قرر وبشكل مفاجئ ضم بعض الأغاني لـ الألبوم ليصبح 12 أغنية.

