18 حجم الخط

شهد مركز زفتى بمحافظة الغربية واقعة بطولية نادرة جمعت بين سرعة الاستجابة وروح الإنسانية بعدما نجح أحد أفراد هيئة الإسعاف المصرية في إنقاذ شاب مصاب بحادث مروري ثم إتمام عملية ولادة داخل سيارة الإسعاف فى طريق العودة.

بدأت التفاصيل عندما انطلقت سيارة الإسعاف كود 3329 بقيادة فني القيادة حسام مصطفى ربيع وبرفقة المسعف إبراهيم عبدالجواد هجرس للتعامل مع بلاغ عن شاب مصاب في حادث على طريق زفتى - بنها وتمكن الطاقم من إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى زفتى العام وتسليمه للفريق الطبي في حالة مستقرة.

مسعف ينقذ مصابا ويولد سيدة داخل سيارة الإسعاف بزفتى في واقعة إنسانية استثنائية

وأثناء عودة السيارة إلى نقطة التمركز بمدينة زفتي استوقف عدد من المارة طاقم الإسعاف لنجدة سيدة حامل باغتها ألم الوضع المفاجئ، وعلى الفور تم نقل السيدة إلى سيارة الإسعاف بصحبة اثنتين من قريباتها لكن قبل التحرك بدأت علامات الولادة المباشرة.

وبهدوء وثقة تعامل المسعف إبراهيم هجرس مع الموقف موجها الأم لتسهيل الولادة الطبيعية داخل السيارة وسط حالة ترقب وقلق وبعد لحظات علت صيحات الطفل ليعلن قدومه للحياة، حيث قام المسعف بقطع الحبل السري وتجفيف الطفل وتدفئته مع متابعة العلامات الحيوية للأم لضمان استقرار حالتها.

وعقب نجاح عملية الولادة أعاد فني القيادة توجيه السيارة إلى مستشفى زفتى العام، حيث تم استقبال الأم ورضيعها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.