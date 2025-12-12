الجمعة 12 ديسمبر 2025
محافظات

مسعف ينقذ مصابا ويولد سيدة داخل سيارة الإسعاف بزفتى

مسعف ينقذ مصابا ويولد
مسعف ينقذ مصابا ويولد سيدة داخل سيارة الإسعاف بزفتى في واقعة
 شهد مركز زفتى بمحافظة الغربية واقعة بطولية نادرة جمعت بين سرعة الاستجابة وروح الإنسانية بعدما نجح أحد أفراد هيئة الإسعاف المصرية في إنقاذ شاب مصاب بحادث مروري ثم إتمام عملية ولادة داخل سيارة الإسعاف فى طريق العودة.

مصرع شخص لتناوله حبة الغلال السامة في الغربية

هندسة طنطا تنظم زيارة طلابية لأعمال تنفيذ الخط الرابع بمترو الأنفاق

بدأت التفاصيل عندما انطلقت سيارة الإسعاف كود 3329 بقيادة فني القيادة حسام مصطفى ربيع وبرفقة المسعف إبراهيم عبدالجواد هجرس للتعامل مع بلاغ عن شاب مصاب في حادث على طريق زفتى - بنها وتمكن الطاقم من إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى زفتى العام وتسليمه للفريق الطبي في حالة مستقرة.

مسعف ينقذ مصابا ويولد سيدة داخل سيارة الإسعاف بزفتى في واقعة إنسانية استثنائية
مسعف ينقذ مصابا ويولد سيدة داخل سيارة الإسعاف بزفتى في واقعة إنسانية استثنائية

وأثناء عودة السيارة إلى نقطة التمركز بمدينة زفتي استوقف عدد من المارة طاقم الإسعاف لنجدة سيدة حامل باغتها ألم الوضع المفاجئ، وعلى الفور تم نقل السيدة إلى سيارة الإسعاف بصحبة اثنتين من قريباتها لكن قبل التحرك بدأت علامات الولادة المباشرة.

وبهدوء وثقة تعامل المسعف إبراهيم هجرس مع الموقف موجها الأم لتسهيل الولادة الطبيعية داخل السيارة وسط حالة ترقب وقلق وبعد لحظات علت صيحات الطفل ليعلن قدومه للحياة، حيث قام المسعف بقطع الحبل السري وتجفيف الطفل وتدفئته مع متابعة العلامات الحيوية للأم لضمان استقرار حالتها.

وعقب نجاح عملية الولادة أعاد فني القيادة توجيه السيارة إلى مستشفى زفتى العام، حيث تم استقبال الأم ورضيعها.

