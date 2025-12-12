الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: إغلاق مركز تجميل نسائي لعمله دون ترخيص ومديره ينتحل صفة طبيب

إغلاق مركز Woman
إغلاق مركز Woman Health Clinic
18 حجم الخط

أغلقت وزارة الصحة والسكان مركز «Woman Health Clinic» للتجميل الكائن بشارع ألماظة المتفرع من شارع الثورة بمصر الجديدة، وذلك لعمله دون ترخيص ومخالفته الاشتراطات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة حفاظًا على سلامة المواطنين.

رصد دعاية المركز على مواقع التواصل الاجتماعي وترويجه لإجراءات وحقن تجميلية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور رصد دعاية المركز على مواقع التواصل الاجتماعي وترويجه لإجراءات وحقن تجميلية، تم تشكيل حملة مشتركة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة ومباحث الإنترنت بوزارة الداخلية.

حاصل على ليسانس حقوق

وأسفرت الحملة عن ضبط المدعو إبراهيم نور الدين (حاصل على ليسانس حقوق) وهو يدير المركز وينتحل صفة طبيب تجميل باسم «د. أحمد نعماني»، كما تم العثور على مستحضرات دوائية مخالفة لقانون مزاولة الصيدلة ولوائح هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى ثبوت قيامه بالنصب على المواطنين عبر إيهامهم بالاستثمار في بيع الأدوية والاستيلاء على أموالهم.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم غلق المركز وتشميعه فورًا، وضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة

وزير الصحة يوجه باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بالتأكد من تراخيص المنشآت الطبية ومؤهلات القائمين عليها قبل تلقي أي خدمات طبية أو تجميلية، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية لرصد وضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استئصال ورم خبيث استئصال ورم ادارة العلاج الحر إبراهيم نور الدين الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الحملات الرقابية بمصر الجديدة توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء مديرية الشئون الصحية بالقاهرة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

معهد التغذية: النوم والغذاء والنشاط مثلث الحماية من الأمراض

مكونات قاتلة، ماذا يحتوي بخار السجائر الإلكترونية؟

الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة

الحرب على مفتشي الأغذية.. مخاوف من فشل منظومة الرقابة على سلامة الغذاء بسبب تجاهل خبرة المراقبين الصحيين.. قوانين عمرها 80 عامًا لا تتناسب عقوبتها مع كوارث الغش الغذائي

الأطباء تحقق في شكاوى ضد طبيب بشأن نشر محتوى طبي مخالف للقواعد العلمية الثابتة

وزير الصحة يوجه باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها

الصحة: إغلاق 9 مراكز نساء وتوليد بالقاهرة والجيزة لمخالفتها شروط الترخيص

هيئة الدواء: ضبط 2663 مخالفة خلال حملات تفتيش على الصيدليات في نوفمبر

الأكثر قراءة

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الهادي البديع بالإسكندرية (بث مباشر)

تشكيل الأردن المتوقع ضد العراق في ربع نهائي كأس العرب

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

موعد مباراة العراق والأردن في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

وزير المالية: مهتمون بتنمية قطاع الصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية

سلوت يكشف عن خطوة أخيرة تحسم مشاركة صلاح أمام برايتون

أستاذ قانون يكشف مفاجأة حول مصير الطعون الانتخابية المحالة إلى محكمة النقض

بالأسماء، مصرع 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بشبرا مصر

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر اليوم الجمعة

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الجمعة

هل يتيح CIB إمكانية استبدال نقاط EXPLORE مع أبرز برامج وكلاء شركات الطيران والفنادق؟

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء ملابس جديدة في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة

دعاء الجمعة الثالثة من جمادى الآخرة لقضاء الحاجة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads