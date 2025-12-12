الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد حمدي يسجل هدف تقدم إنبي أمام الأهلي بكأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي
18 حجم الخط

سجل محمد حمدي هدف إنبي الأول من ضربة جزاء في شباك النادي الأهلي، بالدقيقة 28 من المباراة المقامة بينهما مساء اليوم الجمعة، على إستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر

وسدد محمد عبدالله كرة قوية لصالح الأهلي علي مرمى إنبي لكن تصدى لها حارس الفريق البترولي بسهوله.

وسدد أحمد زكي مهاجم إنبي كرة قوية علت مرمى الأهلي في الدقيقة 15. 

تشكيل الأهلي أمام إنبي 

حراسة المرمي: سيحا 

خط الدفاع: محمد شكري ومصطفى العش وأحمد بيكهام وعمر كمال

خط الوسط: إليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وأحمد رضا

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وجراديشار ومحمد عبد الله 

تشكيل إنبي إمام الأهلي 

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد كالوشا- أحمد صبحية- حازم تمساح.

خط الوسط: حتحوت - زياد كمال- مودي ناصر

خط الهجوم: مصطفى شكشك- أحمد زكي- علي محمود.

مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

ويسعى المدير الفني ييس توروب إلى منح الفرصة لعدد من لاعبي البدلاء والشباب لاختبار مستوياتهم وإمكانية الاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل غياب عدد كبير من لاعبيه المنضمين إلى منتخب مصر الأول الذي يستعد لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا، بالإضافة  لبعض العناصر التي حصلت علي راحة عقب مشاركتها مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب والتي ودعها المنتخب من دور المجموعات. 

من جانبه، يأمل فريق إنبي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، في افتتاح مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر هذا الموسم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي أنبي كأس عاصمة مصر الاهلي امام انبي انبي امام الاهلي

مواد متعلقة

تشكيل إنبي الرسمي لمواجهة الأهلي في كأس عاصمة مصر

الشحات وداري علي رأس بدلاء الأهلي أمام إنبي في كأس عاصمة مصر

تشكيل الجزائر أمام الإمارات في كأس العرب

الأهلي يصل ستاد السلام استعدادا لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

الأردن تتخطى العراق بهدف وتضرب موعدا مع السعودية في نصف نهائي كأس العرب

صفقة الأهلي المحتملة، أول تعليق من يزن النعيمات بعد إصابته أمام العراق (فيديو)

الأهلي يفوز على الشمس في دوري المحترفين لليد

القناة في الصدارة، ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة 15

الأكثر قراءة

الكشف عن تشكيل الإمارات لمواجهة الجزائر في كأس العرب

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

قائمة منتخب مصر النهائية في كأس أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

مباحث السنبلاوين تكثف جهودها لكشف لغز نبش قبر فتاة بعد دفنها بـ 48 ساعة

كواليس جديدة في واقعة مقتل عروس المنوفية، تكشفها التحقيقات وشهود العيان

صدمة للأهلاوية، التشخيص المبدئي يكشف إصابة يزن النعيمات بالرباط الصليبي

القصة الكاملة لمحاولة اغتيال عبده مغربي في قنا بسبب تغطية الانتخابات

ضربات على الرأس ونزيف داخلى، تقرير الطب الشرعى يكشف سبب وفاة عروس المنوفية

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تجب الزكاة على شهادة بنكية قيمتها 300 ألف جنيه؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ما حكم التعامل بالربا والفرق بينه وبين القرض الحسن؟ رد حاسم من مفتي الجمهورية

لكل عروسين، دعاء ليلة الزفاف لبدء حياة زوجية سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads