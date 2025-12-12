الأردن تتخطى العراق بهدف وتضرب موعدا مع السعودية في نصف نهائي كأس العرب

18 حجم الخط

كأس العرب، تأهل منتخب الأردن إلى نصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على نظيره منتخب العراق، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025.

وجاء هدف فوز منتخب الأردن من ركلة جزاء نجح في تسجيلها اللاعب علي علوان في الدقيقة 41.

وسجل منتخب الأردن هدفا ثانيا قبل أن يتم إلغاؤه من جانب حكم المباراة بسبب وجود حالة تسلل.

إصابة يزن النعيمات

تعرض يزن النعيمات، مهاجم منتخب الأردن، لإصابة خطيرة في الركبة خلال الشوط الأول من المباراة.

وسقط النعيمات في الدقائق الأولى من اللقاء، ليغادر الملعب متأثرا بالإصابة، قبل أن يحاول العودة مجددا لاستكمال المباراة، لكنه سقط مرة أخرى، ليضطر المدير الفني لمنتخب الأردن إجراء تبديل في الدقيقة 15، حيث شارك عودة الفاخوري بدلا من النعيمات، الذي خرج محمولا على نقالة.

وتأتي إصابة النعيمات في وقت يكثر فيه الحديث حول مستقبله، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي المقبل لتعزيز الخط الهجومي للفريق.

ومن المقرر أن يلتقي الأردن في الدور نصف النهائي، مع منتخب السعودية، والذي نجح في تخطي فلسطين بنتيجة 2-1 بالدورربع النهائي من كأس العرب.

تشكيل العراق أمام الأردن

حراسة المرمى: أحمد باسل.

خط الدفاع: مناف، أكام هاشم، أحمد يحيى، مصطفى سعدون.

خط الوسط: كرار نبيل، زيد إسماعيل، أمجد عطوان.

خط الهجوم: أحمد مكنزي، مهند علي، علي جاسم.

تشكيل الأردن أمام العراق

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الذهب، أدهم القريشي.

خط الوسط: عامر جاموس، نزار الرشدان، مهند أبو طه.

خط الهجوم: علي علوان، محمود مرضي، يزن النعيمات.

وكان منتخب العراق قد تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

بينما منتخب الأردن كان قد تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.