الأهلي يفوز على الشمس في دوري المحترفين لليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الشمس، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

أقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 44-29.

وأثنى الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز على الأداء المميز من جانب اللاعبين على الصعيد البدني والالتزام الخططي، مما أسهم في تحقيق الفوز.

الأهلي يفوز على سبورتنج

وحقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي فوزا مهما على سبورتنج بنتيجة 29-22، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة في الرابعة مساء اليوم على صالة اتحاد الشرطة، حيث مثل هذا الفوز أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في إطار منافسات البطولة.

