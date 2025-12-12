الجمعة 12 ديسمبر 2025
السيطرة على حريق داخل محل أنتريهات بحي شرق شبرا الخيمة دون إصابات

دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق اندلع داخل محل أنتريهات بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان في الذكرى الـ 22 لوفاة الزعيم حيدر علييف

ضبط نصف طن لانشون غير مطابق للمواصفات في القليوبية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل محل أنتريهات بدائرة قسم ثانٍ شبرا الخيمة  وعلي  الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، بإشراف اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ.

حريق داخل محل بشبرا الخيمة 

وبالفحص والمعاينة الأولية تبيّن نشوب حريق حي شرق شبرا الخيمة  داخل المحل المشار إليه، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران والسيطرة عليها ومنع امتدادها إلى المحال أو المنازل المجاورة؛ حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

كما كلفت إدارة البحث الجنائي بـ مديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء محمد السيد مدير الإدارة، بالتحري عن الواقعة وملابساتها لكشف أسباب الحريق. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة استكمال التحقيقات.

