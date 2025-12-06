محمد عبدالجليل يكتب: ماذا يفعل اللواء تامر أبو الغيط في شبرا الخيمة؟ الرجل الأنيق يواجه صراع الإرادة و"مستنقع الفساد" والنتيجة صفر!

18 حجم الخط

منذ أن وطأت قدماه أرض حي شرق شبرا الخيمة قبل أسابيع قليلة، أصبح اللواء تامر أبو الغيط، الرئيس الجديد للحي، مادة خصبة للحديث في الشوارع فالرجل، القادم بخلفية شرطية حاسمة، يجسد صورة للانضباط: نظارته الشمسية اللافتة، وبدلته الكاملة التي لا تفارقه، وحركته الدائمة التي لا تهدأ. لا يكتفي اللواء بمكتبه، بل يحول الشوارع الرئيسية والجانبية إلى غرفة عمليات مفتوحة، يصحبه فيها موكب من الموظفين والعمال، المهم – كما يلاحظ الأهالي – موظف مُخصص لالتقاط الصور، في دلالة على الإيمان بـ "توثيق العمل".

إدمان الصور.. والواقع المرير!

لا اعتراض على شغف اللواء بالصور ما دام يعمل، ولكن الشارع لا يكذب فالحمل ثقيل، بل يكاد يكون مستحيلًا على رجل واحد فاللواء أبو الغيط لم يأتِ ليتسلم مهام عمل روتينية، بل جاء ليقف في وجه جبهتين متحالفتين:

جبهة القمامة المتمردة فأكوام المخلفات المتراكمة في كل شارع وحارة تزكم أنوف الأهالي، لتعيد إلى الواجهة فشل شركة "نهضة مصر" الذريع، تلك الشركة التي تبدو وكأنها محمية بقرار "محافظ فشل في كل قراراته" على حد وصف البعض، رغم أن الواقع يؤكد عجزها الواضح عن السيطرة على المشهد.

ثانيا جبهة الإشغالات المُتأصلة: المشكلة الأزلية التي رعاها موظفو الإشغالات على مدار سنوات طويلة، حيث استشرى الفساد حتى بلغ عنان السماء، ليترك اللواء تامر يرفع يديه إلى السماء شاكيًا لربه من حجم الإرث المهول.

جولات مكثفة.. و"الشارع الملعون"

الرجل جاء ليواجه مستنقع فساد عميق، خلفه رؤساء أحياء سابقون "منهم لله" لم يفعلوا شيئًا سوى التغطية والـ "طرمخة" على الفساد، والمفارقة الساخرة أن آخرهم ترقى ليصبح رئيسًا لمجلس مدينة بالرغم من فشله الموثق!

لكن الغريب والمحير هو نتيجة المجهود المبذول. اللواء أبو الغيط لا يتوقف عن الجولات اليومية والمتابعات الحثيثة، لكن النتيجة على الأرض تكاد تكون صفرًا حتى اللحظة.

شاهد العيان الأكبر هو شارع 15 مايو، أطول وأهم شريان حيوي في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. من يسير فيه لا يصدق المشهد: الطريق لا يصلح حتى "لسير المواشي"، طرق مكسرة ومطبات عشوائية، والقمامة تضاعفت عما كانت عليه في عهد سلفه الفاشل! الإشغالات عادت سيرتها الأولى، والكل يفعل ما يشاء.

"المنظومة الفاسدة" تستهزئ بالحملات!

الأمر الأكثر إحباطًا هو سيطرة المنظومة الفاسدة التي تتحكم في معظم الأحياء والدليل القاطع على ذلك هو مصير حملات الإشغالات المكلفة: بعد نصف ساعة فقط من مرور الحملة، تعود الأمور أسوأ مما كانت! يتساءل الأهالي بمرارة: "إذا كانت النتيجة صفر، فلماذا لا توفرون أموال هذه الحملات التي لا جدوى منها؟"

على الرغم من كل شيء، ثمة إحساس صادق لدى المتابعين بأن اللواء أبو الغيط "عايز يعمل حاجة". لكنه يواجه جدرانًا: مكبل بقوانين معقدة، ومحبط بموظفين لا تعرف كيف تتعامل معهم، وإرث فساد هائل من الرشاوى الذي فاق كل احتمال، ناهيك عن وجود محافظ قراراته فاشلة.

يبقى الأمل معقودًا على هذا الرجل القادم من المنظومة الشرطية. الجميع يدعو له بالتوفيق والسيطرة على مجريات الأمور، ونحن له داعمون، لعله يستطيع أن ينجح حيث فشل الجميع.

