جهود مكثفة لضبط متهم بسرقة هاتف شاب والاعتداء عليه بالخصوص

 تواصل الأجهزة الأمنية في القليوبية، جهودها لفحص فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصا يعتدى على شاب بالضرب وسرقة هاتفه المحمول أعلى سلم مدينة الخصوص، ويهدده بسلاح أبيض، قبل أن يتدخل بعض المارة لإيقافه.

 تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا برصد فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخص يعتدى على شاب بالضرب وسرقة هاتفه المحمول أعلى سلم مدينة الخصوص.


مصدر أمني أكد أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بدأت فور تداول المقطع في فحصه وتحليل محتواه، وتكثيف التحريات لتحديد هوية المتهم والمجني عليه، والوقوف على ظروف وملابسات الحادث كاملة. 

كما يتم فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة بالسلم الذي حدثت عليه الواقعة، للتأكد من تفاصيل الحادث وسرعة ضبط المتهم.

وشدد المصدر على أن وزارة الداخلية تتعامل بجدية مع كل ما يتم تداوله من فيديوهات تخص وقائع عنف أو اعتداء، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور الوصول إلى الحقيقة الكاملة.

وتناشد الأجهزة الأمنية المواطنين بعدم تداول فيديوهات غير موثوقة أو اجتزاء محتوى قد يضر بسير التحقيقات، مع التأكيد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مشابهة.

الجريدة الرسمية
