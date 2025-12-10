18 حجم الخط

شهدت منطقة إبراهيم بك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابة سيدة وشاب برش خرطوش، على يد شاب، تم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ وحدوث مشاجرة وسقوط مصابين بأعيرة نارية.

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، حدوث مشادة كلامية بين المتهم وسيدة وشاب بسبب خلافات الجيرة تطورت إلي مشاجرة بالأيدي قام على إثرها المتهم باستخراج سلاح ناري محلي الصنع فرد خرطوش وأطلق عيار ناري مما اسفر عن إصابة السيدة والشاب وجرى نقلهم إلى مستشفى النيل لتلقي العلاج.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد هاني والنقيب احمد عصام والنقيب إبراهيم خضر، والنقيب محمود النجار، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عباده، تم ضبط المتهم وبارشاده تم ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قانون العقوبات غي استعراض القوة

وفي هذا الإطار، تنص المادة (375 مكرر) من قانون العقوبات على أنه:

«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من استعرض القوة أو لوّح بالعنف أو التهديد بهما أو استخدمهما بنفسه أو بواسطة غيره، ضد المجني عليه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير على إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ».

وأكد القانون أن جرائم البلطجة وتخويف المواطنين تُعد من الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي، وتواجه بعقوبات رادعة حفاظًا على أمن المجتمع واستقراره.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.