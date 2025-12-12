طرح البوستر الرسمي للفيلم الكوري "Project Y"

18 حجم الخط

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "Project Y" عن البوستر الدعائي للعمل السينمائي المرتقب، والذي تدور أحداثه في أجواء من الإثارة والجريمة داخل حي "كانغنام" الراقي بمدينة سول.

فيلم Project Y

ويتناول الفيلم قصة الصديقتين المقربتين "مي سون" والتي تجسد دورها هان سو هي و"دو كيونج" وتقوم بدورها جيون جونج سيو، اللتين لا تملكان في هذه الحياة سوى بعضهما البعض. وفي محاولة يائسة للهروب من واقعهما القاسي، تخطط الصديقتان لعملية جريئة تهدف إلى سرقة سبائك ذهبية تبلغ قيمتها 8 مليارات والاختفاء دون أثر.

ويتوسط الملصق الجديد حرف "Y" مزين بالزهور، وتحيط به شخصيات العمل الرئيسية: "مي سون"، "دو كيونج"، "جا يونج" الذي يؤديه كيم شين روك، و"الرئيس تو" ويقوم بدوره كيم سونج تشول.

وتظهر أحداث الفيلم الصديقتان تضعان خطة محكمة لسرقة أموال غير مشروعة تعود لـ "الرئيس تو" كفرصة أخيرة لتغيير حياتهما. ومع ذلك، تأخذ الأحداث منعطفا مفاجئا عندما تكتشفان أكواما من سبائك الذهب المخفية في موقع السرقة، مما يقلب خططهما رأسا على عقب. وأمام مشهد يبدو كفرصة العمر لتغيير المصير -وفي الوقت نفسه يشبه فخا مميتا- تقرران بجرأة سرقة كل من المال والذهب معا، مما يشعل فتيل مطاردة شرسة بين شخصيات تحركها أهداف ورغبات متضاربة.

ويبرز الملصق التباين في شخصيات البطليتن؛ حيث تظهر "مي سون" بتعابير حازمة ونظرة حادة تعكس طبيعتها كاستراتيجية تخطط لكل خطوة بعقلانية، بينما تظهر "دو كيونج" بابتسامة باهتة ونظرة مركزة تشي بشخصيتها المندفعة واستعدادها للمخاطرة الجريئة.

من المقرر طرح فيلم “Project Y” في دور العرض السينمائي بتاريخ 21 يناير 2026.

