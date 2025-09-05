الجمعة 05 سبتمبر 2025
تكريم 120 من أوائل الطلبة وقيادات بمدينة الكردي في الدقهلية (صور)

شهدت مدينة الكردي بمحافظة الدقهلية حفل  تكريم أوائل الطلبة لكل المراحل التعليمية ورموز المدينة.

و تم تكريم 120 طالبًا وطالبة في كل المراحل الإعدادية والابتدائية والثانوية عام وأزهري وصناعي. 


وجاء ذلك بحضور مدير الإدارات وأعضاء مجلس النواب و60 طالبًا وطالبة و60 قيادة سابقة من أهل المدينة من شرطة وجيش وعلماء وأساتذة جامعة.

تم التكريم تحت إشراف مجلس مدينة الكردي برئاسة د وائل عابد، والراعي لهذه الحفلة المهندس عبد الجليل محمد معوض في وجود أعضاء مجلس النواب.


والشيخ أشرف عبد الغفار مدير إدارة أوقاف منية النصر، والشيخ حمدي نافع مدير القطاع الأزهري بمنية النصر، واللواء رضا حجي، والدكتور عبده عبد الصمد عميد كلية الهندسة القاهرة سابقًا، والدكتور حمدى شاهين  كلية الآداب وبعض الشخصيات العامة.  

 

