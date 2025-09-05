تكريم 120 من أوائل الطلبة وقيادات بمدينة الكردي في الدقهلية (صور)

شهدت مدينة الكردي بمحافظة الدقهلية حفل تكريم أوائل الطلبة لكل المراحل التعليمية ورموز المدينة.

و تم تكريم 120 طالبًا وطالبة في كل المراحل الإعدادية والابتدائية والثانوية عام وأزهري وصناعي.



وجاء ذلك بحضور مدير الإدارات وأعضاء مجلس النواب و60 طالبًا وطالبة و60 قيادة سابقة من أهل المدينة من شرطة وجيش وعلماء وأساتذة جامعة.

تم التكريم تحت إشراف مجلس مدينة الكردي برئاسة د وائل عابد، والراعي لهذه الحفلة المهندس عبد الجليل محمد معوض في وجود أعضاء مجلس النواب.



والشيخ أشرف عبد الغفار مدير إدارة أوقاف منية النصر، والشيخ حمدي نافع مدير القطاع الأزهري بمنية النصر، واللواء رضا حجي، والدكتور عبده عبد الصمد عميد كلية الهندسة القاهرة سابقًا، والدكتور حمدى شاهين كلية الآداب وبعض الشخصيات العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.