سباق إنجليزي للتعاقد مع لاعب وسط ريال مدريد

دخل عدد من الأندية الإنجليزية في سباق ضم أردا جولر لاعب وسط ريال مدريد، ولعل أرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول في سباق للتعاقد معه.

وأشار موقع "Fichajes" الإسباني، إلى أن جولر جذب الانتباه بفضل مرونته في اللعب، قدرته على الإبداع والتحرك بين الخطوط، وإمكانية اللعب في العمق أو على الأطراف، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأندية التي تبحث عن شباب موهوب قادر على منح الفريق طابعًا هجوميًا متجدد.

ووفقًا للموقع ذاته، فإن أرسنال يُعد من أكثر الأندية نشاطًا في السعي خلف اللاعب، نظرًا لرغبته في ضم لاعبين قادرين على شغل أدوار هجومية متعددة، فيما يُتابع مانشستر يونايتد تحركات اللاعب أيضًا للاستفادة من قدرته على الارتباط الهجومي وكسر الخطوط من الخط الثاني.

ويُعد ليفربول ثالث الأندية المتنافسة، حيث يرى النادي أن جولر يمكنه تعزيز الإبداع الهجومي وإضافة حيوية جديدة للفريق، خاصة في ظل احتمالية رحيل بعض الأسماء أو انخفاض تأثيرها في الخط الأمامي.

وبحسب التقرير، يبقى موقف ريال مدريد هو العامل الحاسم في الصفقة، إذ سيتوقف مصير اللاعب على قرار الإدارة بين الإبقاء عليه ضمن مشروع التطوير طويل الأمد أو السماح برحيله في حال وصول عرض مغرٍ، وقد يُحسم القرار النهائي خلال الأسابيع القادمة، وسط ضغط من الأندية الإنجليزية الراغبة في ضم اللاعب.

وحقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فوزا هاما على ريال مدريد الإسباني بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

