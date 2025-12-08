تحرش واعتداء، الممثلة بارك نا راي ترد على الاتهامات المنسوبة لها من مديريها

18 حجم الخط

ردت وكالة الممثلة الكوميدية بارك نا راي على العديد من الاتهامات التي ظهرت في أعقاب الدعاوى التي رفعها مديروها السابقون.

دعوى مديرين الممثلة بارك نا راي السابقين

وكان مديرو بارك نا راي السابقون ويُشار إليهما فيما بعد بـ "أ" و"ب" قد أقاموا في وقت سابق قضايا جنائية ضد بارك نا راي تتضمن التحرش في مكان العمل، والاعتداء المشدد، والحصول على وصفات طبية بالوكالة، ومصاريف إنتاج غير مدفوعة.

بالإضافة إلى ذلك، أبلغا عنها بتهمة الاختلاس بموجب قانون العقوبة المشددة للجرائم الاقتصادية المحددة، زاعمين أنها استخدمت أموال الشركة لأغراض شخصية بما في ذلك إنفاقها على صديقها السابق.

وتقدما بطلب إلى المحكمة للحجز التحفظي على عقاراتها، معلنين عن خطط لرفع دعوى قضائية تطالب بتعويضات تقدر بحوالي 67,850 دولارًا أمريكي.

في ذلك الوقت، نفت مصادر بارك نا راي مزاعم الاختلاس، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وصرحت وكالتها "A& Park" قائلة: "الموظفان اللذان عملا مع بارك نا راي لمدة عام وثلاثة أشهر تقريبًا غادرا الشركة مؤخرًا. حتى بعد حصولهما على مكافأة نهاية الخدمة، طالبا بمبلغ يعادل 10 بالمئة من إيرادات العام السابق".

ممثلين بارك نا راي يردون بدعوى مضادة

وأضافت مصادر بارك نا راي: "لقد تحققنا من اختلاس حوالي 17,000 دولار أمريكي من قبل المديرين السابقين ونحن بصدد إعداد رد". كما كشفت المصادر عن تقديم شكوى رسمية إلى مركز شرطة يونغسان ضد المديرين السابقين بتهمة الابتزاز، حيث يزعم أن المديرين طلبا مبلغ كبير من المال بناءً على ادعاءات كاذبة.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت صحيفة "ديسباتش" في 6 ديسمبر أن بارك نا راي تلقت خدمات طبية غير قانونية مثل الحصول على محلول وريدي مصنف ضمن الأدوية التي تصرف بوصفة طبية من "خالة حقن"، وردا على ذلك، صرحت وكالتها بأن "بارك نا راي تلقت فقط حقن مكملات غذائية من طبيب مرخص".

وفيما يتعلق بالادعاءات بأن والدة بارك نا راي أرسلت لكل من المديرين ما يقارب 6,800 دولار أمريكي في محاولة للتسوية في 4 ديسمبر، صرح المديرون السابقون بأنه "لم يكن هناك اتفاق مسبق"، بينما علقت مصادر بارك نا راي بالقول: "بما أن المديرين السابقين استمرا في الحديث عن المال، أرسلت والدة بارك نا راي المال دون علم بارك نا راي. لم يحدث هذا في سياق عملية التسوية".

