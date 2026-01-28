الأربعاء 28 يناير 2026
وزير الخارجية الأمريكي: النظام الإيراني أضعف من أي وقت مضى

المرشد الإيراني،
المرشد الإيراني، فيتو
إيران، زعم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن عدد قتلى الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الفترات الماضية يقدر بالآلاف، متهمًا السلطات في الجمهورية الإسلامية باستخدام القوة المفرطة لقمع المتظاهرين. 

روبيو أمام الكونجرس: النظام الإيراني في أضعف حالاته


وخلال جلسة استماع أمام الكونجرس الأمريكي، قال روبيو: إن النظام الإيراني، أضعف من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن الضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية، إلى جانب التحديات الداخلية، أثرت بشكل كبير على قدرات النظام الإيراني واستقراره.

الضغوط الاقتصادية والسياسية تتراكم على إيران


وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن العقوبات المفروضة على طهران حدت من قدرتها على تمويل أنشطتها الإقليمية، كما فاقمت الأزمات المعيشية داخل البلاد، وهو ما انعكس في تصاعد الغضب الشعبي والاحتجاجات الواسعة.


تصعيد أمريكي ضد طهران ورسائل للنظام الإيراني


وتأتي تصريحات روبيو في إطار تصعيد سياسي وإعلامي أمريكي تجاه إيران، بالتوازي مع تحذيرات متبادلة بين الجانبين بشأن أي مواجهات محتملة. ويرى مراقبون أن واشنطن تسعى من خلال هذه التصريحات إلى تعزيز موقفها الدولي ضد طهران، وربط ملف حقوق الإنسان بالضغوط السياسية والأمنية.


ردود متوقعة من الجانب الإيراني على تصريحات 


ومن المتوقع أن تثير تصريحات روبيو ردود فعل رسمية من طهران، التي عادة ما ترفض الأرقام الأمريكية وتتهم واشنطن بتسييس ملف الاحتجاجات والتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية.

يأتي هذا فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير “لا تسمحوا بتكرار ذلك والوقت ينفد وكما قلت لإيران من قبل أبرموا اتفاقا”.  

سيناريو "فنزويلا"، ترامب يدرس فرض حصار بحري شامل على إيران

العراق، عودة نوري المالكي لرئاسة الوزراء وانتفاضات شيعية لدعم إيران

 

