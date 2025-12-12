الجمعة 12 ديسمبر 2025
رياضة

العراق يلتقي الأردن على تذكرة العبور لنصف نهائي كأس العرب

منتخب الاردن،فيتو
منتخب الاردن،فيتو
كأس العرب، يلتقي منتخب العراق نظيره منتخب الأردن، اليوم الجمعة، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب قطر 2025.

 

ويسعى الأردن والعراق لمواصلة مشوارهما في كأس العرب للمنافسة على كأس البطولة.

 

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأردن ضد العراق مع السعودية والذي نجح في تخطي فلسطين بنتيجة 2-1 بالدور ربع النهائي من كأس العرب.

 

موعد مباراة العراق والأردن اليوم في كأس العرب

ومن المقرر أن يلتقي منتخب العراق نظيره منتخب الأردن في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت قطر والسعودية والعراق والأردن والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات، على ملعب المدينة التعليمية.

 

القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن في كأس العرب

وتذاع مباراة العراق أمام الأردن عبر قناة beIN SPORTS HD المفتوحة، وقناة الكأس القطرية، وقناة دبي الرياضية، وقناة أبو ظبي الرياضية، وقناة الشارقة الرياضية 1، وقناة إم بي سي مصر 2، وعمان الرياضية وإم بي سي أكشن، بجانب منصة شاشا.

 

وكان منتخب العراق قد تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

 

بينما منتخب الأردن كان قد تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة.

