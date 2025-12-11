نجم الأردن السابق: يزن النعيمات اكتشاف محمود الجوهري ومكانه الطبيعي في الأهلي

18 حجم الخط

أكد قصي أبو عالية، لاعب منتخب الأردن السابق، أن التطور الكبير الذي شهدته الكرة الأردنية في السنوات الأخيرة يعود بعد فضل الله تعالى إلى التخطيط طويل المدى الذي وضع أسسه الراحل محمود الجوهري، مشيرًا إلى أنه صاحب البصمة الأهم في تأسيس مشروع واعد لكرة القدم الأردنية.

وأوضح أبو عالية في حواره مع برنامج ستاد المحور، أن اهتمام الجوهري باللاعبين الصغار في مختلف محافظات المملكة كان نقطة الانطلاق لمنتخب يمتلك خبرة كبيرة رغم صغر أعمار لاعبيه.

نصيحة لـ يزن النعيمات

وفي سياق حديثه، وجه أبو عالية نصيحة مباشرة للمهاجم يزن النعيمات بالانتقال إلى النادي الأهلي المصري، مؤكدًا أن اللاعب الأردني يُعد أحد اكتشافات الكابتن محمود الجوهري، الذي تنبأ له منذ سنوات بأنه سيكون من أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة الأردنية.

وأشار إلى أن تطور النعيمات وقدراته الهجومية تجعله مناسبًا تمامًا لطموحات نادٍ بحجم الأهلي.

يزن النعيمات سيصنع الفارق مع الأهلي

وأضاف النجم الأردني السابق أن انتقال يزن النعيمات إلى صفوف الأهلي يمكن أن يصنع الفارق للفريق الأحمر، نظرًا لإمكاناته العالية وقدرته على تقديم الإضافة الهجومية.

وكشف أبو عالية أن اللاعب كان قريبًا من ارتداء القميص الأحمر في أكثر من مناسبة، لكن المفاوضات توقفت في اللحظات الأخيرة، معبّرًا عن أمله في أن تكتمل الصفقة هذه المرة لما فيه مصلحة اللاعب والنادي معًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.