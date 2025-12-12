كنو يشعل المنافسة على هدافي كأس العرب 2025

18 حجم الخط

هدافي كأس العرب، تصدر النجم السعودي محمد كنو هدافي كأس العرب للمنتخبات المقامة حاليًّا في قطر بعدما قاد منتخب الأخضر للفوز (2 ـ 1) على منتخب فلسطين في ربع النهائي على إستاد لوسيل.

وسجل كنو هدفه الثالث في كأس العرب ليتساوي مع الأردني على علوان في صدارة الهدافين لبطولة كأس العرب 2025.

وشارك كنو في أول مباريات المنتخب السعودي أمام عمان في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ولم يحرز أهدافا، قبل أن يسجل ثنائية في مرمى جزر القمر في الجولة الثانية (3 ـ 1).

وغاب لاعب خط الوسط عن الجولة الثالثة التي خسر فيها المنتخب السعودي أمام المغرب (1 ـ 0) قبل أن يعود مساء الخميس ليحرز هدف التأهل الحاسم في الشوط الإضافي الثاني في شباك فلسطين.



ويملك محمد كنو 3 أهداف في صدارة الهدافين في كأس العرب متساويًا مع علي علوان لاعب المنتخب الأردني، لكن الأخير يملك فرصة للانفراد من جديد بالصدارة بما أن النشامى سيلعبون اليوم الجمعة أمام العراق في ربع النهائي.

ترتيب هدافي كأس العرب

ويملك الجزائريان عادل بولبينة ورضوان بركان هدفين اثنين، ليحتلا المركز الثالث في ترتيب الهدافين مع عدة لاعبين من بينهم يحيى الغساني لاعب المنتخب الإماراتي ومهند علي نجم العراق، وسيكون اللاعبون الأربعة مرشحين لتسجيل أهداف أخرى عندما يخوضون مباراتي ربع النهائي.

وتأهل المنتخب المغربي لنصف النهائي بعد فوزه على نظيره السوري (1 ـ 0) بهدف لوليد أزارو، قبل أن يلتحق به المنتخب السعودي بالفوز على فلسطين (2 ـ 1) بعد تمديد الوقت.

ويلعب المنتخب الإماراتي مع نظيره الجزائري اليوم الجمعة، في حين يلاقي منتخب العراق نظيره الأردني في ربع النهائي.

